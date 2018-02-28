Ирина Яровая предложила заменить в школах психологов на воспитателей

Интерфакс
12:48, 28 февраля 2018
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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предлагает отказаться от развития школьной психологической службы и вернуть в учебные заведения воспитателей.

«Детям не нужны психологи, а нужны воспитатели. <…> В России всегда воспитание было главным. Психологи — это не та миссия. Нам в школу нужно вернуть воспитателей на штатной основе с заработной платой», — сообщила Яровая на заседании рабочей группы по вопросам цивилизационного наследия России.

Соответствующее предложение, по словам Яровой, она намерена направить в Минобрнауки, которое в конце 2017 года приняло концепцию развития психологической службы системы образования.

«Предложение министерства (образования и науки) вернуть не воспитателей, а внедрить психологов — это, на мой взгляд, совершенно опасная история. Это какое-то заблуждение», — сказала Яровая.

«Сегодня предложено тестировать всех детей и родителей — это похоже на умопомрачение. <…> Надо направить усилия на воспитание ребенка, на любовь к нему», — добавила вице-спикер.

Минобрнауки утвердило концепцию психологического сопровождения воспитанников детских садов, школьников и студентов в декабре. Концепция рассчитана до 2025 года. План ее реализации планируется принять в 2018 году.
В феврале замглавы Минобрнауки РФ Татьяна Синюгина объявила, что у школьных психологов «будет новый функционал», а для координации психологической службы в системе образования будет создан специальный центр.
«Новый функционал» школьных психологов, по словам Синюгиной, будет разработан с учетом нападений на школьников в Перми и Улан-Удэ. 15 января Перми в середине двое подростков — ученик и бывший ученик школы — пришли в школу и напали на учительницу и учеников младших классов. Нападавшие пытались покончить с собой.
19 января в Улан-Удэ девятиклассник пришел в школу с топором и «коктейлем Молотова». Он поджег класс, напал на учительницу и семиклассников. После нападения он также пытался покончить с собой.

Нападения в российских школах

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