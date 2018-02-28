Ирина Яровая предложила заменить в школах психологов на воспитателей

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предлагает отказаться от развития школьной психологической службы и вернуть в учебные заведения воспитателей.

«Детям не нужны психологи, а нужны воспитатели. <…> В России всегда воспитание было главным. Психологи — это не та миссия. Нам в школу нужно вернуть воспитателей на штатной основе с заработной платой», — сообщила Яровая на заседании рабочей группы по вопросам цивилизационного наследия России.

Соответствующее предложение, по словам Яровой, она намерена направить в Минобрнауки, которое в конце 2017 года приняло концепцию развития психологической службы системы образования.

«Предложение министерства (образования и науки) вернуть не воспитателей, а внедрить психологов — это, на мой взгляд, совершенно опасная история. Это какое-то заблуждение», — сказала Яровая.

«Сегодня предложено тестировать всех детей и родителей — это похоже на умопомрачение. <…> Надо направить усилия на воспитание ребенка, на любовь к нему», — добавила вице-спикер.