Премьеру «Мстителей» вернули на майские праздники. Ранее фильм хотели выпустить после «Собибора»
Фильм Marvel «Мстители: Война бесконечности» выйдет в российский прокат 3 мая, как и было запланировано изначально. Соответствующая дата объявлена прокатчиком WDSSPR.
О причинах возврата даты премьеры с 11 мая, о которой было объявлено ранее, ничего не сообщается.
Представитель Disney прежде не объяснял, почему «Мстители: Война бесконечности» планируется к выходу в России позднее, чем в мире. Сегодня он также отказался от дополнительных комментариев.
Премьера третьей части «Мстителей» в России была изначально запланирована на 3 мая — через неделю после мировой премьеры. 13 февраля стало известно, что прокатное удостоверение было выдано на 11 мая — Минкульт заявлял, что прокатчик сам назвал эту дату.
На майские праздники также запланирован выход российского фильма «Собибор», снятого Константином Хабенским. Автором идеи фильма стал министр культуры Владимир Мединский, которого до последнего времени указывали также одним из авторов сценария.