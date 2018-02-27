Премьеру «Мстителей» вернули на майские праздники. Ранее фильм хотели выпустить после «Собибора»

Фильм Marvel «Мстители: Война бесконечности» выйдет в российский прокат 3 мая, как и было запланировано изначально. Соответствующая дата объявлена прокатчиком WDSSPR.

О причинах возврата даты премьеры с 11 мая, о которой было объявлено ранее, ничего не сообщается.