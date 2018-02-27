Адвокат: организатор поставки кокаина из Аргентины в Россию выдавал себя за сотрудника спецслужб

Предполагаемый организатор поставки кокаина из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук выдавал себя за сотрудника российских спецслужб, сообщил РБК адвокат фигуранта дела Али Абянова Александр Костанянц.

По словам Костанянца, Абянов и Ковальчук познакомились в 2011 году в Германии, где у его подзащитного тогда была командировка. Ковальчук представился Абянову одним из «кураторов», которые наблюдают за сотрудниками дипломатических представительств.

По данным «Росбалта», один из фигурантов дела дал показания о том, что Ковальчук был сотрудником департамента безопасности МИДа России.

По словам адвоката, Ковальчук «часто по-товарищески просил Абянова перевезти какие-то вещи». В 2016 году Абянов по его просьбе оставил в одном из помещений школы 12 чемоданов, не заинтересовавшись их содержимым. По мнению Костанянца, причастность Абянова к делу «нулевая», а сам он оказался замешан в нем «в силу своей наивности».