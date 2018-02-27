Как служебные собаки помогают человеку?Статья «Медузы» и Purina Dog Chow®

Адвокат: организатор поставки кокаина из Аргентины в Россию выдавал себя за сотрудника спецслужб

РБК
14:44, 27 февраля 2018
Надежный источник

Предполагаемый организатор поставки кокаина из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук выдавал себя за сотрудника российских спецслужб, сообщил РБК адвокат фигуранта дела Али Абянова Александр Костанянц.

По словам Костанянца, Абянов и Ковальчук познакомились в 2011 году в Германии, где у его подзащитного тогда была командировка. Ковальчук представился Абянову одним из «кураторов», которые наблюдают за сотрудниками дипломатических представительств.

По данным «Росбалта», один из фигурантов дела дал показания о том, что Ковальчук был сотрудником департамента безопасности МИДа России.

По словам адвоката, Ковальчук «часто по-товарищески просил Абянова перевезти какие-то вещи». В 2016 году Абянов по его просьбе оставил в одном из помещений школы 12 чемоданов, не заинтересовавшись их содержимым. По мнению Костанянца, причастность Абянова к делу «нулевая», а сам он оказался замешан в нем «в силу своей наивности».

Абянов не знал точную должность и звание Ковальчука и не спрашивал о них, поскольку «понимал, что эти люди работают под прикрытием», утверждает адвокат. Мужчины «по-землячески дружили», и эта дружба продолжилась, когда Абянова примерно в 2014 году перевели в посольство России в Аргентине.

РБК
Бывший завхоз посольства РФ в Аргентине Али Абянов был задержан в декабре 2017 года в рамках дела о контрабанде кокаина из Южной Америки в Россию.
По имеющимся данным, Абянов оставил в здании школы при посольстве в Буэнос-Айрес 12 чемоданов с 389 килограммами кокаина. Когда наркотик был найден, спецслужбы заменили его на муку и оснастили чемоданы датчиками GPS. В 2017 году, когда чемоданы были отправлены в Россию, Абянов и еще несколько человек были задержаны.
Человек по имени Андрей Ковальчук считается организатором преступной схемы. Аргентинские СМИ называли его российским бизнесменом, который занимается торговлей дорогими продуктами — алкоголем, икрой, кофе. Он объявлен в розыск.
По данным «Росбалта», Ковальчук утверждает, что в чемоданах были кофе, сигары и коньяк. По его словам, кокаин в багаж положил кто-то другой.

Дело о контрабанде кокаине

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Президент Турции пообещал ребенку в униформе похороны с почестями

51 секунда
Сборник

Наши партнерские материалы