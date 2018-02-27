«Росбалт»: подозреваемый в контрабанде из Аргентины заявил о подмене кофе на кокаин

Предполагаемый организатор контрабанды наркотиков из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук утверждает, что в чемоданах, оставленных в школе при посольстве РФ в Буэнос-Айресе, были «кофе, сигары и коньяк», а не кокаин. Об этом сообщает агентство «Росбалт» со ссылкой на его адвоката Владимира Жеребенкова.

«По словам Ковальчука, сам он никакого отношения к наркотикам не имеет и предполагает, кто-то подменил в чемоданах партию кофе на кокаин», — пишет агентство. Он якобы несколько раз пытался забрать свой товар, но получал отказы под разными предлогами.

Обновление. Изначально в новости говорилось, что «Росбалт» не указал источник инфорации. О том, что взгляд Андрея Ковальчука на события рассказал его адвокат, стало известно из новой публикации агентства.