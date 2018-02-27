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«Росбалт»: подозреваемый в контрабанде из Аргентины заявил о подмене кофе на кокаин

Росбалт
15:14, 27 февраля 2018
Требует подтверждения

Предполагаемый организатор контрабанды наркотиков из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук утверждает, что в чемоданах, оставленных в школе при посольстве РФ в Буэнос-Айресе, были «кофе, сигары и коньяк», а не кокаин. Об этом сообщает агентство «Росбалт» со ссылкой на его адвоката Владимира Жеребенкова.

«По словам Ковальчука, сам он никакого отношения к наркотикам не имеет и предполагает, кто-то подменил в чемоданах партию кофе на кокаин», — пишет агентство. Он якобы несколько раз пытался забрать свой товар, но получал отказы под разными предлогами.

Обновление. Изначально в новости говорилось, что «Росбалт» не указал источник инфорации. О том, что взгляд Андрея Ковальчука на события рассказал его адвокат, стало известно из новой публикации агентства.

 Сам Ковальчук планировал в ближайшее время прилететь в Москву и дать исчерпывающие показания. Но после возникшей шумихи взял время на раздумье.

Росбалт
Андрея Ковальчука называют организатором контрабанды 389 килограммов кокаина, которые были найдены в здании школы при посольстве РФ в Буэнос-Айресе. Поставка была сорвана спецслужбами Аргентины и России. Он находится в розыске.
По данным «Росбалта», он был сотрудником департамента безопасности МИД РФ, работавшим в Берлине. Агентство сообщает, что после увольнения со службы он занялся поставками дорогих продуктов вроде алкоголя и кофе, для чего якобы использовал знакомства в дипломатической среде, но потом переключился на кокаин.
По словам адвоката бывшего завхоза посольства Али Абянова, который оставил чемоданы с кокаином в посольском здании, Ковальчук выдавал себя за «куратора» из спецслужб, наблюдающим за сотрудниками дипломатических представительств.
В материалах прослушки, опубликованных аргентинскими СМИ, фигуранты дела обсуждают коньяк и сигары. Предполагается, что речь на самом деле шла о наркотиках.

Дело о контрабанде кокаине

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