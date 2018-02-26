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«Кокаин» из Аргентины доставили в Москву самолетом летного отряда «Россия»

РБК
19:18, 26 февраля 2018
Требует подтверждения
Обновление. Пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова опровергла информацию о том, что лайнер летного отряда «Россия» был задействован в «кокаиновом деле». Сайт russianplanes.net через несколько часов после публикации РБК стал недоступен; на главной странице сообщается, что он «выключен навсегда».

Бортовой номер самолета, на котором спецслужбы России и Аргентины доставили в Москву муку под видом кокаина, совпадает с бортовым номером одного из самолетов летного отряда «Россия», который перевозит первых лиц государства, сообщает РБК.

Бортовой номер лайнера — 96023 — виден на фото и видео, опубликованных в твиттере аргентинской жандармерии. По данным ресурса о российских самолетах russianplanes.net, летный отряд «Россия» в 2016 году получил самолет Ил-96 с таким же бортовым номером. Информацию о получении отрядом двух Ил-96 в том же году подтверждал управляющий делами президента Александр Колпаков.

По данным russianplanes.net, в последний раз Ил-96 с бортовым номером 96023 был в аэропорту Буэнос-Айреса 6 декабря 2017 года.

Представитель летного отряда «Россия», пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова заявила РБК, что информация о бортовом номере самолета и его маршрутах не соответствует действительности.

Маршруты лайнера совпадают в том числе с зарубежными визитами первых лиц государства. Самолет с номером 96023, например, был в Мюнхене в тот день, когда министр иностранных дел Сергей Лавров посещал в этом городе конференцию по безопасности, а также в городах, которые в рамках своего азиатского турне посетил глава правительства Дмитрий Медведев.

РБК
Аргентинские и российские спецслужбы пресекли контрабанду в Россию 389 килограммов кокаина в дипломатическом багаже. 12 чемоданов с наркотиком были обнаружены на территории школы российского посольства в Аргентине. Спецслужбы решили организовать контролируемую поставку, заменили кокаин в чемоданах на муку и снабдили сами чемоданы GPS-датчиками. Груз был доставлен в Москву в декабре 2017 года.
К контрабанде наркотиков был причастен бывший сотрудник российского посольства в Аргентине Али Абьянов — под видом его вещей преступники и планировали отправить кокаин в Россию. Кроме Абьянова, в России и Аргентине были арестованы еще четыре человека. Организатором преступной группы спецслужбы считают российского бизнесмена Андрея Ковальчука, который живет в Германии. Он объявлен в международный розыск.
Контролируемая поставка в Москву была организована на самолете официальной российской делегации. По данным британского The Telegraph и аргентинского Clarin, речь идет про самолет секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Он был в Аргентине с официальным визитом в начале декабря. В аппарате Совбеза опровергли информацию, что самолет Патрушева был задействован в антинаркотической операции.
Самолеты специального летного отряда «Россия», относящегося к Управлению делами президента России, перевозят высших должностных лиц государства, в том числе президента, премьер-министра, председателей Верховного и Конституционного судов, главу МИД. Секретарь Совета безопасности в этом списке не значится.

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