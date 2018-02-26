«Кокаин» из Аргентины доставили в Москву самолетом летного отряда «Россия»

Обновление. Пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова опровергла информацию о том, что лайнер летного отряда «Россия» был задействован в «кокаиновом деле». Сайт russianplanes.net через несколько часов после публикации РБК стал недоступен; на главной странице сообщается, что он «выключен навсегда».

Бортовой номер самолета, на котором спецслужбы России и Аргентины доставили в Москву муку под видом кокаина, совпадает с бортовым номером одного из самолетов летного отряда «Россия», который перевозит первых лиц государства, сообщает РБК.

Бортовой номер лайнера — 96023 — виден на фото и видео, опубликованных в твиттере аргентинской жандармерии. По данным ресурса о российских самолетах russianplanes.net, летный отряд «Россия» в 2016 году получил самолет Ил-96 с таким же бортовым номером. Информацию о получении отрядом двух Ил-96 в том же году подтверждал управляющий делами президента Александр Колпаков.

По данным russianplanes.net, в последний раз Ил-96 с бортовым номером 96023 был в аэропорту Буэнос-Айреса 6 декабря 2017 года.

Представитель летного отряда «Россия», пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова заявила РБК, что информация о бортовом номере самолета и его маршрутах не соответствует действительности.