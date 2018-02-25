МОК не позволил россиянам пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Олимпиады

Международный олимпийский комитет сохранил в силе отстранение Олимпийского комитета России от участия в зимних Играх в Пхенчхане. Таким образом, сборная олимпийских атлетов из России не сможет пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Олимпиады 25 февраля.

Причиной продления запрета МОК называются два выявленных в Пхенчхане случая нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами — керлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой.