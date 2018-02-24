Спортивный арбитраж дисквалифицировал российскую бобслеистку, в пробе которой нашли запрещенный препарат

Результат Сергеевой и ее партнерши Анастасии Кочержовой, занявших 12 место на Олимпиаде в Пхенчхане, аннулирован.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую бобслеистку Надежду Сергееву, в допинг-пробе которой был найден запрещенный препарат триметазидин.

О положительной допинг-пробе Надежды Сергеевой стало известно 23 февраля. Спортсменка отказалась от вскрытия контрольной пробы и покинула олимпийскую деревню.

В Федерации бобслея России заявили , что доза запрещенного препарата в пробе Сергеевой была «совсем низкая». Представитель организации заметил, что это «сердечный препарат», который «обычно прописывают людям пожилого возраста»; Сергеевой врачи сборной это лекарство не прописывали.

Ранее из-за положительной допинг-пробы были лишены бронзовой медали российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова. В пробе Крушельницкого был найден мельдоний. Российская сторона допустила, что запрещенный препарат могли подмешать ему в пищу.

Нарушения антидопинговых правил стали причиной для санкций против российской команды на Олимпиаде в Пхенчхане. Многих лидеров сборной до Игр не допустили, а «чистым» спортсменам не разрешили соревноваться под национальным флагом.