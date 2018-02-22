Российских керлингистов лишили бронзовой медали Олимпиады

Спортивный арбитражный суд аннулировал результаты российского керлингиста Александра Крушельницкого и лишил спортсмена и его супругу Анастасию Брызгалову бронзовой медали в дабл-миксте, которую они завоевали на зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

Крушельницкий признан виновным в нарушении антидопинговых правил. В его пробах были обнаружены следы мельдония.

Ранее спортсмены заявили, что в любом случае вернут медали, поскольку признают факт нарушений. Крушельницкий также отказался участвовать в заседании Спортивного арбитража, в связи с чем оно было отменено.