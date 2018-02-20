Российский керлингист, пойманный на допинге, принес извинения болельщикам

Российский керлингист Александр Крушельницкий принес извинения болельщикам и партнерам по команде, а также заявил, что никогда в своей спортивной карьере не пользовался запрещенными препаратами или нечестными способами ведения спортивной борьбы. Заявление спортсмена опубликовано на сайте Федерации керлинга России.

Ранее спортсмен, завоевавший на Олимпиаде в Пхенчхане бронзовую медаль в дабл-миксте вместе с женой Анастасией Брызгаловой, был обвинен в употреблении мельдония.