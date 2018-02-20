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Российский керлингист, пойманный на допинге, принес извинения болельщикам

Федерация керлинга России
13:16, 20 февраля 2018
Надежный источник

Российский керлингист Александр Крушельницкий принес извинения болельщикам и партнерам по команде, а также заявил, что никогда в своей спортивной карьере не пользовался запрещенными препаратами или нечестными способами ведения спортивной борьбы. Заявление спортсмена опубликовано на сайте Федерации керлинга России.

Ранее спортсмен, завоевавший на Олимпиаде в Пхенчхане бронзовую медаль в дабл-миксте вместе с женой Анастасией Брызгаловой, был обвинен в употреблении мельдония.

«Мне очень жаль, что историческая победа российского керлинга стала сейчас предметом допингового скандала, который наносит огромный вред нашему виду спорта и всему российскому спорту в целом… Я категорически против допинга и всегда старался максимально внимательно следить за соблюдением всех антидопинговых правил. Мой положительный тест на мельдоний в этой связи стал для меня и для Насти не просто шоком. Это огромный удар и по репутации, и по карьере», — говорится в заявлении Крушельницкого.

Федерация керлинга России
20 февраля стало известно, что обе допинг-пробы спортсмена показали положительный результат на наличие мельдония. Официальное расследование еще не завершено, но в случае подтверждения спортсмену грозит дисквалификация и лишение медали.
По мнению делегации Олимпийских атлетов из России, концентрация запрещенного препарата в пробе Крушельницкого свидетельствует об однократном, а не системном и осознанном употреблении мельдония. Чиновники полагают, что препарат могли умышленно подмешать спортсмену в еду.
Сборную России отстранили от Игр в Пхенчхане из-за обвинений в массовых применениях допинга на Олимпиаде в Сочи 2014 года. Из-за санкций российские спортсмены выступают в Южной Корее под нейтральным флагом.

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