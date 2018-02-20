Российский керлингист, пойманный на допинге, принес извинения болельщикам
Российский керлингист Александр Крушельницкий принес извинения болельщикам и партнерам по команде, а также заявил, что никогда в своей спортивной карьере не пользовался запрещенными препаратами или нечестными способами ведения спортивной борьбы. Заявление спортсмена опубликовано на сайте Федерации керлинга России.
Ранее спортсмен, завоевавший на Олимпиаде в Пхенчхане бронзовую медаль в дабл-миксте вместе с женой Анастасией Брызгаловой, был обвинен в употреблении мельдония.
«Мне очень жаль, что историческая победа российского керлинга стала сейчас предметом допингового скандала, который наносит огромный вред нашему виду спорта и всему российскому спорту в целом… Я категорически против допинга и всегда старался максимально внимательно следить за соблюдением всех антидопинговых правил. Мой положительный тест на мельдоний в этой связи стал для меня и для Насти не просто шоком. Это огромный удар и по репутации, и по карьере», — говорится в заявлении Крушельницкого.