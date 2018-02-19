Федерация керлинга России попросила СК расследовать появление допинга в пробах призера Олимпиады в Пхенчхане 

Федерация керлинга России подала заявление в Следственный комитет с просьбой разобраться в ситуации с появлением запрещенных веществ в допинг-пробе керлингиста Александра Крушельницкого. Об этом сообщил ТАСС первый вице-президент федерации Андрей Созин.

Александр Крушельницкий завоевал бронзу в паре с Анастасией Брызгаловой на Олимпиаде в Пхенчхане.

18 февраля стало известно, что допинг-проба одного из российских спортсменов дала положительный результат. МОК имя спортсмена не назвал, однако, по данным СМИ, речь идет об Александре Крушельницком, а в допинг-пробе обнаружен мельдоний. Результаты вскрытия второй пробы пока не объявлены.

По данным издания InsideTheGames, Крушельницкий предположил , что мельдоний добавили в его напиток во время тренировки в Японии перед Олимпиадой.

Мельдоний (милдронат) включен ВАДА в список запрещенных с 1 января 2016 года. Тренер Крушельницкого сообщил, что спортсмен ранее принимал мельдоний, но прекратил после того, как это средство было признано допингом.