Сборная Канады по хоккею проиграла Германии. Россияне в финале будут играть с немцами
Сборная Канады по хоккею со счетом 3:4 проиграла команде Германии в полуфинале на Олимпийских играх в Пхенчхане. Германия в финале встретится со сборной России, которая ранее 23 февраля обыграла Чехию со счетом 3:0.
Первый период закончился со счетом 1:0 в пользу Германии. Во втором периоде немцы забили еще три шайбы, не дав Канаде существенно сократить отрыв. В концовке матча канадские хоккеисты смогли сократить отставание до одной шайбы, но сравнять счет им не удалось.
Финал хоккейного турнира на Олимпиаде состоится 25 февраля 2018 года в 7 утра по московскому времени.
К участию в Олимпиаде не допущены хоккеисты, выступающие в Национальной хоккейной лиге. Такое решение приняла НХЛ со ссылкой на коммерческие интересы лиги. В итоге на Игры впервые за 20 лет не приехали сильнейшие хоккеисты мира, выступающие за клубы НХЛ.