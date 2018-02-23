Сборная Канады по хоккею проиграла Германии. Россияне в финале будут играть с немцами

Медуза
14:37, 23 февраля 2018
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Сборная Канады по хоккею со счетом 3:4 проиграла команде Германии в полуфинале на Олимпийских играх в Пхенчхане. Германия в финале встретится со сборной России, которая ранее 23 февраля обыграла Чехию со счетом 3:0.

Первый период закончился со счетом 1:0 в пользу Германии. Во втором периоде немцы забили еще три шайбы, не дав Канаде существенно сократить отрыв. В концовке матча канадские хоккеисты смогли сократить отставание до одной шайбы, но сравнять счет им не удалось.

Финал хоккейного турнира на Олимпиаде состоится 25 февраля 2018 года в 7 утра по московскому времени.
К участию в Олимпиаде не допущены хоккеисты, выступающие в Национальной хоккейной лиге. Такое решение приняла НХЛ со ссылкой на коммерческие интересы лиги. В итоге на Игры впервые за 20 лет не приехали сильнейшие хоккеисты мира, выступающие за клубы НХЛ.
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