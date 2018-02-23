Сборная Канады по хоккею проиграла Германии. Россияне в финале будут играть с немцами

Сборная Канады по хоккею со счетом 3:4 проиграла команде Германии в полуфинале на Олимпийских играх в Пхенчхане. Германия в финале встретится со сборной России, которая ранее 23 февраля обыграла Чехию со счетом 3:0.

Первый период закончился со счетом 1:0 в пользу Германии. Во втором периоде немцы забили еще три шайбы, не дав Канаде существенно сократить отрыв. В концовке матча канадские хоккеисты смогли сократить отставание до одной шайбы, но сравнять счет им не удалось.