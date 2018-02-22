В Москве задержали Алексея Навального и Леонида Волкова

Алексей Навальный
10:28, 22 февраля 2018
Надежный источник

Полиция задержала оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сам сообщил в своем твиттере.

Ранее 22 февраля также стало известно о задержании Леонида Волкова — руководителя избирательной кампании Навального, которая после отказа ЦИК зарегистрировать оппозиционера превратилась в кампанию за бойкот выборов.

Волков был задержан в аэропорту Шереметьево, откуда собирался вылететь в Уфу на встречу со сторонниками «Забастовки избирателей».

28 января штаб Алексея Навального проводил общероссийскую акцию протеста в поддержку «Забастовки избирателей» — кампании по бойкоту голосования на выборах президента РФ 2018 года.
В Москве и Санкт-Петербурге акции закончились многочисленными задержаниями. В числе прочих был задержан Алексей Навальный, который был отпущен после составления административного протокола. По мнению Навального, его не стали сразу арестовывать, чтобы отправить за решетку непосредственно перед выборами президента 18 марта.
30 января в Шереметьево были задержаны пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш и пресс-секретарь кампании Навального Руслан Шаведдинов, которые 28 января вели 14-часовую прямую трансляцию об акции из Литвы. Они оба получили по несколько суток ареста за организацию несогласованной акции.
19 февраля в Шереметьево был задержан директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов. В настоящее время он отбывает административный арест.

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