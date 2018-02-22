В Москве задержали Алексея Навального и Леонида Волкова

Полиция задержала оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сам сообщил в своем твиттере.

Заболел зуб, пошёл в стоматологию. Вышел из стоматологии - здрасте, второй оперативный полк, вы задержаны. Везут куда-то. — Alexey Navalny (@navalny) February 22, 2018

Ранее 22 февраля также стало известно о задержании Леонида Волкова — руководителя избирательной кампании Навального, которая после отказа ЦИК зарегистрировать оппозиционера превратилась в кампанию за бойкот выборов.

Волков был задержан в аэропорту Шереметьево, откуда собирался вылететь в Уфу на встречу со сторонниками «Забастовки избирателей».