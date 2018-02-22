В Москве задержали Алексея Навального и Леонида Волкова
Полиция задержала оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сам сообщил в своем твиттере.
Заболел зуб, пошёл в стоматологию. Вышел из стоматологии - здрасте, второй оперативный полк, вы задержаны. Везут куда-то.— Alexey Navalny (@navalny) February 22, 2018
Ранее 22 февраля также стало известно о задержании Леонида Волкова — руководителя избирательной кампании Навального, которая после отказа ЦИК зарегистрировать оппозиционера превратилась в кампанию за бойкот выборов.
Волков был задержан в аэропорту Шереметьево, откуда собирался вылететь в Уфу на встречу со сторонниками «Забастовки избирателей».
Меня в Шрм (вылетал в уфу) задерживают, второй оперполк— Leonid Volkov (@leonidvolkov) February 22, 2018
28 января штаб Алексея Навального проводил общероссийскую акцию протеста в поддержку «Забастовки избирателей» — кампании по бойкоту голосования на выборах президента РФ 2018 года.
В Москве и Санкт-Петербурге акции закончились многочисленными задержаниями. В числе прочих был задержан Алексей Навальный, который был отпущен после составления административного протокола. По мнению Навального, его не стали сразу арестовывать, чтобы отправить за решетку непосредственно перед выборами президента 18 марта.
30 января в Шереметьево были задержаны пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш и пресс-секретарь кампании Навального Руслан Шаведдинов, которые 28 января вели 14-часовую прямую трансляцию об акции из Литвы. Они оба получили по несколько суток ареста за организацию несогласованной акции.
19 февраля в Шереметьево был задержан директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов. В настоящее время он отбывает административный арест.