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РБК: завершение сделки по продаже 14% «Роснефти» китайской компании задерживается из-за проблем с финансированием

РБК
21:22, 21 февраля 2018
Требует подтверждения

Завершение сделки по продаже 14,16% акций «Роснефти» китайской энергетической компании CEFC, которое ожидалось в конце 2017 года, произойдет в первом полугодии 2018 года. Об этом сказано в документах компании Glencore, которая входит в консорциум, владеющий 19,5% акций.

По словам источников РБК, по состоянию на конец января CEFC еще не удалось найти деньги на финансирование сделки. Один из источников утверждает, что решение не было найдено и к середине февраля.

Источники агентства говорят, что в январе компания предлагала частным инвесторам в Китае поучаствовать в сделке в составе консорциума, но затем отозвала предложение. Компания также обсуждала различные варианты привлечения средств с государственным Банком развития Китая (CDB), однако переговоры, как следует из публикации, пока не завершились.

Обещание закрыть до конца года сделку, объявленную в сентябре, изначально выглядело фантастическим — обычно сделки с китайцами готовятся не менее девяти месяцев, добавляет собеседник РБК в китайской компании. 

РБК
Китайская компания CEFC планирует купить большую часть пакета акций, который в декабре 2016 года купил за 10 миллиардов евро консорциум Glencore и Катарского суверенного фонда. 
Глава Роснефти Игорь Сечин объяснил перепродажу акций сложностями с обслуживанием кредита, который взял консорциум.
Стоимость новой сделки — 9,1 миллиарда долларов, из них пять миллиардов долларов выделит ВТБ.

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