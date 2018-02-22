РБК: завершение сделки по продаже 14% «Роснефти» китайской компании задерживается из-за проблем с финансированием

Завершение сделки по продаже 14,16% акций «Роснефти» китайской энергетической компании CEFC, которое ожидалось в конце 2017 года, произойдет в первом полугодии 2018 года. Об этом сказано в документах компании Glencore, которая входит в консорциум, владеющий 19,5% акций.

По словам источников РБК, по состоянию на конец января CEFC еще не удалось найти деньги на финансирование сделки. Один из источников утверждает, что решение не было найдено и к середине февраля.

Источники агентства говорят, что в январе компания предлагала частным инвесторам в Китае поучаствовать в сделке в составе консорциума, но затем отозвала предложение. Компания также обсуждала различные варианты привлечения средств с государственным Банком развития Китая (CDB), однако переговоры, как следует из публикации, пока не завершились.