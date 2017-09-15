Как Россия продала «Роснефть» иностранцам. И дала им деньги на сделку
Meduza
14:03, 15 сентября 2017
В декабре 2016 года Россия продала 19,5% акций «Роснефти» иностранным инвесторам за 10 миллиардов евро. Покупателями выступили швейцарский нефтетрейдер Glencore и Катарский суверенный фонд. Для сделки они взяли кредит в итальянском банке Intesa Sanpaolo. Поскольку кредит не удалось разделить с другими банками, 14,16% «Роснефти» затем продали китайской CEFC. Для покупки она вновь взяла кредит, в том числе у российского госбанка ВТБ.
Фото в анонсе: Евгений Биятов / Sputnik / Scanpix / LETA