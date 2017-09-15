Reuters: китайская компания попросила ВТБ профинансировать покупку пакета «Роснефти»

Китайская компания CEFC, объявившая о планах купить 14 процентов «Роснефти», планирует привлечь к финансированию сделки российский банк ВТБ, сообщает Reuters со ссылкой на источники в банковских кругах.

По словам собеседников агентства, возможность участия в финансировании покупки пакета акций «Роснефти» CEFC также обсуждает с государственным Банком развития Китая.

Банк развития Китая, следует из отчетности CEFC, является крупнейшим кредитором этой частной энергетической компании. Источник в руководстве CEFC подтвердил факт переговоров с Банком развития Китая, подчеркнув, что они находятся на ранней стадии. Он также добавил, что госбанк открыл для CEFC кредитную линию в 30 миллиардов юаней (4,5 миллиарда долларов).

В ВТБ и Банке развития Китая от комментариев пока отказались.

В CEFC в ответ на запрос Reuters сообщили, что для финансирования сделки по покупке пакета акций «Роснефти» будут привлечены как собственные средства компании, так и займы от китайских и иностранных банков, не став уточнять другие подробности. Позднее в компании рассказали, что сделка пройдет при участии «российских банков», не уточняя, каких именно.