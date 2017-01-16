ВТБ дал покупателям «Роснефти» кредит на совершение сделки

Банк ВТБ в декабре 2016 года дал покупателям 19,5 процента акций «Роснефти» бридж-кредит на 692 миллиарда рублей, то есть на полную стоимость пакета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы, поданные властям Сингапура компанией QHG Shares Pte. Ltd (принадлежит консорциуму Glencore и Катарского суверенного фонда).

Кредитное соглашение между ВТБ и QHG Shares было заключено 15 декабря (установленный правительством срок перечисления денег от сделки в бюджет РФ. — «Медуза»), кредит был выдан под залог приватизируемого пакета. 22 декабря ВТБ передал права требования кредита и залог «Роснефтегазу», предыдущему владельцу акций.

Как пишут «Ведомости», 3 января «Роснефтегаз» снял с акций залог, и консорциум стал полноправным владельцем пакета. В этот день итальянский банк Intesa Sanpaolo, который называли главным кредитором сделки, дал консорциуму кредит на 5,2 миллиарда евро, а приватизированные акции были переданы под залог российской «дочке» Intesa Sanpaolo, банку «Интеза».

Ранее сообщалось, что Intesa предоставит 7,4 миллиарда евро, 2,8 миллиарда евро покупатели акций внесут сами. По данным «Ведомостей», 2,2 миллиарда евро (разницу между 7,4 и 5,2 миллиарда) было решено «привлечь в виде займа акционеров».

Представитель Glencore заявил РБК, что соглашение с ВТБ было «промежуточной сделкой, необходимой для закрытия транзакции».

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что «такая последовательность объясняется тем, что одновременно решались разные задачи», в том числе «избежание волатильности на валютном рынке».