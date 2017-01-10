Пятой частью «Роснефти» будет управлять сингапурская компания

Сингапурская компания QHG Shares Pte Ltd будет распоряжаться голосами, приходящимися на 19,5 процентов акций «Роснефти», говорится в сообщении российской компании. Соответствующий пакет акций в декабре был продан консорциуму, в который входят трейдер Glencore и суверенный фонд Катара.

«Интерфакс» пишет, что учредителями QHG Shares Pte Ltd являются Glencore и суверенный фонд Катара (в сообщении «Роснефти» они не упомянуты).

РБК пишет, что Glencore в начале декабря зарегистрировала три компании, в названии которых есть аббревиатура QHG. Партнером каждой из них указана компания Qatar Holding, принадлежащая суверенному фонду Катара.

Qatar Holding и Glencore Energy UK являются учредителями компании со схожим названием QHG Trading LLP, которая заключила с «Роснефтью» контракт на поставку нефти, пишет «Интерфакс».