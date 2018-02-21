Глава ЦИК потребовала прекратить предвыборные мероприятия с участием школьников

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова потребовала не допустить проведения предвыборных мероприятий с участием школьников. Соответствующее обращение, по словам Памфиловой, будет направлено в Минобрнауки.

«Сейчас назрело, наша служба готовит письмо на имя министра образования РФ. Мы собрали случаи того, когда в школах, на наш взгляд, неправомерно проводятся какие-то акции. Я хочу вернуться к своему тезису: не втягивайте детей в предвыборные взрослые политические игры, оставьте детей в покое», — сказала Памфилова.

Соответствующие рекомендации будут направлены в Минобрнауки, сообщили в ЦИК. В свою очередь пресс-служба министерства образования пообещала, что рекомендации ЦИК будут приняты во внимание.

«В случае поступления каких-либо рекомендаций от ЦИК министерство рассмотрит их и доведет до регионов», — сообщил представитель пресс-службы.