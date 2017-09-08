В краснодарских школах начались «информационные пятиминутки». Они похожи на советские занятия по политинформации

С началом нового учебного года во всех школах Краснодарского края будут проходить «информационные пятиминутки» — школьники должны будут смотреть новости по телевизору, а потом пересказывать их. Похожие пятиминутки были в советских школах, тогда они назывались «политинформацией». Пятиминутки будут проходить еженедельно для всех классов — с 1-го по 11-й.

«Информационные пятиминутки» в школах — инициатива Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. «Принимая во внимание вызовы и угрозы современного общества, вся система воспитания в этом году должна быть обновлена по содержанию и качеству работы, — говорится в присланном в ответ на запрос „Медузы“ письме из краевого министерства. — Один из приоритетов — это патриотическое воспитание». В письме сказано, что идея пятиминуток одобрена губернатором края Вениамином Кондратьевым. Для детей из начальных классов пятиминутки введут со второй четверти — в ноябре, для всех остальных они уже начались. Темы пятиминуток звучат так: «Слава России», «История говорит», «Новостная неделя» и «На Кубани мы живем». Дети должны будут смотреть новости по телевизору, а потом пересказывать их.

Директора краснодарских школ в целом инициативу приветствуют. Известный в столице края педагог, директор школы № 53 Анна Ткаченко подробно написала о «пятиминутках» в своем блоге, снабдив текст фотографией пионеров, изучающих выходившую во времена СССР газету «Пионерская правда». Директор гимназии № 92 в Краснодаре Алла Рагозина заверила «Медузу», что такие «пятиминутки» «всегда проводились и продолжают проводиться — их никто и не отменял». Директор краснодарской школы № 71 Светлана Чернявская сказала «Медузе», что такие мероприятия нужны, потому что «дети не любят смотреть программу „Время“ и не любят воспринимать информацию».

Дети называют «информационные пятиминутки» «бредом», но все равно готовятся к ним. «Учитель спрашивал нас — знаем ли мы, что творится в мире. Ну и каждый выкрикивал, — рассказала „Медузе“ старшеклассница одной из школ Туапсе по имени Нина. — Мы рассказывали об атомной бомбе, которую Северная Корея запустила, о постройке арки на мосту в Крым, а также о наводнении в Крымске [в 2012 году]. А учитель рассказывал о том, как опасна атомная бомба. Мне не понравилось, уроки сдвигаются на пять минут — неудобно. Может быть, директор правильно сделал, что ввел их, но многим это не надо». «Нам сказали, что мы должны смотреть вечером какой-то канал по ТВ, а потом описать в школе, что именно там было… Мне не понятно! У нас не было еще такого бреда никогда!» — говорит «Медузе» еще один старшеклассник из Туапсе Павел. «Обсуждаем последние события спорта, политики, погоду, праздники и многое другое. На этой неделе говорили о соревнованиях по боксу и о политике. Мне нравятся эти пятиминутки, и одноклассникам тоже нравятся. Новости берем из газет и телевизора», — говорит краснодарская школьница Василиса.

Пятиминутки насторожили и многих родителей. «Похоже, придется поехать, сначала директору объяснить, что из наших детей не надо пытаться сделать зомби», — написал один из них в твиттере. В беседе с «Медузой» отец старшеклассницы из Туапсе (он просил не указывать своего имени) сказал, что в основном родители опасаются того, что на их детей «окажут давление или начнут притеснять в школе», если они будут игнорировать «информационные пятиминутки».

Российский закон «Об образовании» прямо запрещает учителям заниматься политической агитацией или прививать ученикам те или иные политические убеждения. Впрочем, в краевом министерстве образования считают, что не занимаются пропагандой. «Пятиминутки должны стать информационно-просветительским полем, в котором главную роль играет ребенок», — говорится в присланном в редакцию «Медузы» письме.

Похожие пятиминутки проводились в советских школах, они назывались политинформацией. На них обычно ученики старших классов рассказывали младшим о событиях в политике, превалировала международная тематика. Единственный регион России, где есть такие же «пятиминутки», — это Ульяновская область. Там по инициативе губернатора Сергея Морозова еще в 2013 году было создано общественное движение «За советскую школу». Оно занимается «мониторингом лучшей советской и зарубежной практики организации учебного процесса». Оно же и предложило проводить занятия по политинформации.