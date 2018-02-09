В школе в Геленджике «информационную пятиминутку» посвятили поддержке Путина на выборах

В школе № 3 в Геленджике на одной из «информационных пятиминуток» ученикам 4 класса рассказали о том, какой поддержкой пользуется кандидатура Владимира Путина на пост президента.

На соответствующее сообщение, опубликованное на сайте, обратило внимание издание «Юга.ру». По состоянию на момент написания новости это сообщение с сайта школы было удалено.

В сообщении, которое цитирует «Юга.ру», в частности говорилось: «15 января в 4 „Б“ классе (32 ученика) прошла информационная пятиминутка, посвященная выборам президента, которые состоятся весной 2018 года. Ребята рассказали о сборе подписей в поддержку действующего президента, проходящем в разных регионах нашей большой страны».

Агитационная деятельность политических партий в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, напоминает издание, запрещена.