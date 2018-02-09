В школе в Геленджике «информационную пятиминутку» посвятили поддержке Путина на выборах

Юга.ру
10:37, 9 февраля 2018
Надежный источник

В школе № 3 в Геленджике на одной из «информационных пятиминуток» ученикам 4 класса рассказали о том, какой поддержкой пользуется кандидатура Владимира Путина на пост президента.

На соответствующее сообщение, опубликованное на сайте, обратило внимание издание «Юга.ру». По состоянию на момент написания новости это сообщение с сайта школы было удалено.

В сообщении, которое цитирует «Юга.ру», в частности говорилось: «15 января в 4 „Б“ классе (32 ученика) прошла информационная пятиминутка, посвященная выборам президента, которые состоятся весной 2018 года. Ребята рассказали о сборе подписей в поддержку действующего президента, проходящем в разных регионах нашей большой страны».

Агитационная деятельность политических партий в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, напоминает издание, запрещена.

«Информационные пятиминутки» по распоряжению регионального министерства образования с сентября 2017 года еженедельно проводятся во всех школах Краснодарского края.
Родители одной из школ Краснодарского края рассказывали, что для «информационных пятиминуток» детей заставят смотреть новости Первого канала и пересказывать их в классе.
В министерстве образования края, куда «Медуза» обращалась за комментариями по поводу «информационных пятиминуток», заявили, что одна из основных целей этого мероприятия — патриотическое воспитание. То, что такие «политинформации» могут использоваться для политической пропаганды — в министерстве отрицали.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Почему лидеров российской сборной не пустили на Олимпиаду. Отвечает Виталий Мутко

Подкасты
«Минск-Пассажирский». Как в Белоруссии казнят преступников
29 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме