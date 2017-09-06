В школах Краснодарского края ввели «информационные пятиминутки». На них будут обсуждать новости Первого канала

Министерство образования Краснодарского края обязало все школы региона еженедельно проводить «информационные пятиминутки» для обсуждения текущих событий. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос «Югополиса».

Пятиминутки вводят во всех классах — с 1-го по 11-й. Заявлены следующие темы пятиминуток: «Слава России», «История говорит», «Новостная неделя», «На Кубани мы живем». В первых классах пятиминутки начнутся со второй четверти, чтобы дать детям время на адаптацию.

Подробное содержание тем пятиминуток не приводится, но в министерстве отметили, что «Новостную неделю» школьники будут проводить совместно с педагогами. Дети будут готовить информационные выступления и обсуждать их.

Директор туапсинской школы № 5 Игорь Иванников рассказал «Эху Москвы», что пятиминутки будут посвящены и политическим событиям. Ранее родители заявили, что детей заставят смотреть новости Первого канала и пересказывать их в классе.