В школах Краснодарского края ввели «информационные пятиминутки». На них будут обсуждать новости Первого канала

Югополис
10:14, 6 сентября 2017
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Министерство образования Краснодарского края обязало все школы региона еженедельно проводить «информационные пятиминутки» для обсуждения текущих событий. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос «Югополиса».

Пятиминутки вводят во всех классах — с 1-го по 11-й. Заявлены следующие темы пятиминуток: «Слава России», «История говорит», «Новостная неделя», «На Кубани мы живем». В первых классах пятиминутки начнутся со второй четверти, чтобы дать детям время на адаптацию.

Подробное содержание тем пятиминуток не приводится, но в министерстве отметили, что «Новостную неделю» школьники будут проводить совместно с педагогами. Дети будут готовить информационные выступления и обсуждать их.

Директор туапсинской школы № 5 Игорь Иванников рассказал «Эху Москвы», что пятиминутки будут посвящены и политическим событиям. Ранее родители заявили, что детей заставят смотреть новости Первого канала и пересказывать их в классе.

По закону «Об образовании» учителям запрещено заниматься политической агитацией или принуждать учеников к тем или иным политическим убеждениям.
В Советском Союзе в школах проводили уроки политинформации, на которых также обсуждались политические новости, выходившие в программе центрального телевидения «Время» или в газете «Пионерская правда».
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