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Роскомнадзор решил не блокировать YouTube за отказ удалять ролик Навального про Дерипаску

Интерфакс
09:54, 20 февраля 2018
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Роскомнадзор не будет блокировать доступ к YouTube, который отказался удалять видеоролик с расследованием Алексея Навального о миллиардере Олеге Дерипаске. По словам главы ведомства Александра Жарова, такой вопрос не стоит.

Руководство Google, которому принадлежит YouTube, склоняется к тому, чтобы ограничить доступ к видео только после рассмотрения иска Дерипаски в суде, добавил Жаров.

Почему Роскомнадзор не блокирует YouTube в рамках обеспечительных мер по иску, как это было сделано с сайтом Навального, Жаров не уточнил. По российским законам, обеспечительных мер достаточно, чтобы применять досудебную блокировку.

«Учитывая все обстоятельства, не хочу вдаваться в подробности, мы не видим оснований и причин для блокировки целиком сервиса YouTube», — заметил Жаров, пояснив, что блокировка одного аккаунта, в силу специфики сервиса, может «сломать» весь сайт.

8 февраля Навальный выпустил расследование, в котором рассказал, что Дерипаска отдыхал на яхте вместе с вице-премьером Сергеем Приходько. Совместный отдых оппозиционер назвал формой взятки миллиардера высокопоставленному чиновнику.
На следующий день Дерипаска подал иск в Усть-Лабинский городской суд Краснодарского края с требованием ограничить доступ к расследованию, так как там разглашаются его личные данные. Суд сразу принял обеспечительные меры по ограничению доступа, рассмотрение иска запланировано на март.
15 февраля Роскомнадзор начал блокировать сайт Навального, который отказался удалить расследование. Instagram самостоятельно убрал публикации, которые Навальный использовал для своего расследования. YouTube предложил Навальному удалить видеоролик о Дерипаске, но он доступен до сих пор.

Дерипаска против Навального

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