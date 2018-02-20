Роскомнадзор решил не блокировать YouTube за отказ удалять ролик Навального про Дерипаску

Роскомнадзор не будет блокировать доступ к YouTube, который отказался удалять видеоролик с расследованием Алексея Навального о миллиардере Олеге Дерипаске. По словам главы ведомства Александра Жарова, такой вопрос не стоит.

Руководство Google, которому принадлежит YouTube, склоняется к тому, чтобы ограничить доступ к видео только после рассмотрения иска Дерипаски в суде, добавил Жаров.

Почему Роскомнадзор не блокирует YouTube в рамках обеспечительных мер по иску, как это было сделано с сайтом Навального, Жаров не уточнил. По российским законам, обеспечительных мер достаточно, чтобы применять досудебную блокировку.

«Учитывая все обстоятельства, не хочу вдаваться в подробности, мы не видим оснований и причин для блокировки целиком сервиса YouTube», — заметил Жаров, пояснив, что блокировка одного аккаунта, в силу специфики сервиса, может «сломать» весь сайт.