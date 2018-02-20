Адвокат рассказал об угрозах приемным родителям детей, изнасилованных в челябинском интернате

Челябинский адвокат Андрей Лепехин из правозащитной организации «Зона права» рассказал об угрозах, которые поступили приемным родителям детей, изнасилованных в Лазурненской специальной школе-интернате.

Лепехин представляет интересы одной из пострадавших семей. В беседе с корреспондентом «Медузы» он рассказал, сославшись на слова родителей, что уполномоченная по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина угрожала изъять детей из семей, если они обратятся в СМИ. По словам адвоката, угрозы передали через областную Ассоциацию приемных родителей.

О том, что родителям звонили с угрозами, «Медузе» также сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, звонивший родителям человек в грубой форме рекомендовал прекратить общение с журналистами.

Корреспондент «Медузы» связался с детским омбудсменом Ириной Буториной. Она отрицает, что просила родителей пострадавших детей не обращаться в СМИ.

Руководитель Ассоциации приемных родителей Ирина Ефимова—Расщупкина на вопрос «Медузы», связывалась ли она с родителями от имени детского омбудсмена, сказала: «Ерунду полную вы говорите, я комментариев не даю, до свидания».