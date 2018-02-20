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Адвокат рассказал об угрозах приемным родителям детей, изнасилованных в челябинском интернате

Meduza
12:10, 20 февраля 2018
Надежный источник

Челябинский адвокат Андрей Лепехин из правозащитной организации «Зона права» рассказал об угрозах, которые поступили приемным родителям детей, изнасилованных в Лазурненской специальной школе-интернате.

Лепехин представляет интересы одной из пострадавших семей. В беседе с корреспондентом «Медузы» он рассказал, сославшись на слова родителей, что уполномоченная по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина угрожала изъять детей из семей, если они обратятся в СМИ. По словам адвоката, угрозы передали через областную Ассоциацию приемных родителей.

О том, что родителям звонили с угрозами, «Медузе» также сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, звонивший родителям человек в грубой форме рекомендовал прекратить общение с журналистами.

Корреспондент «Медузы» связался с детским омбудсменом Ириной Буториной. Она отрицает, что просила родителей пострадавших детей не обращаться в СМИ.

Руководитель Ассоциации приемных родителей Ирина Ефимова—Расщупкина на вопрос «Медузы», связывалась ли она с родителями от имени детского омбудсмена, сказала: «Ерунду полную вы говорите, я комментариев не даю, до свидания».

В феврале челябинское издание 74.ru опубликовало расследование о случаях изнасилований воспитанников одного из интернатов под Челябинском. Авторы расследования утверждали, что в интернате систематически насиловали детей при попустительстве и содействии воспитателей, которые за деньги пускали мужчин к воспитанникам.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о сексуальном насилии над детьми, не достигшими 14 лет. В рамках расследования был задержан некий 51-летний мужчина. Также возбуждено дело о халатности, по которому СК планирует проверить органы опеки и руководство интерната. Директор интерната, по данным Ura.Ru, уволен.
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