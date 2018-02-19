В Челябинской области завели дело об изнасилованиях воспитанников детского дома

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетних воспитанников детского дома в Челябинской области.

Как сообщили в региональном управлении СК, дело заведено по заявлениям руководства детского дома и опекунов воспитанников по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ, предусматривающей до 20 лет лишения свободы.

Потерпевшими по уголовному делу признаны семеро детей.

По подозрению в совершении преступления задержан 51-летний местный житель. Ему уже предъявлено обвинение. Подозреваемый помещен под стражу.