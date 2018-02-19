Штаб Навального обвинил провайдеров в незаконной блокировке сайта о забастовке избирателей

Обновление. Провайдер «Дом.ру» принес извинения за «возможные неточности в предыдущих комментариях» и пообещал разблокировать сайт забастовки избирателей.

Отдельные российские провайдеры незаконно блокируют часть сайта Алексея Навального, которая посвящена забастовке избирателей. Об этом рассказал глава штаба забастовки Леонид Волков.

Волков напомнил, что по решению суда в реестр запрещенных сайтов внесены только страницы на домене navalny.com (доступ ко всему домену блокируется из-за протокола HTTPS). При этом сайт забастовки (2018.navalny.com) находится на отдельном поддомене и сервере с другим IP-адресом.

В незаконной блокировке сайта Волков обвинил сотового оператора Tele2, а также провайдеров «Дом.ру» и ТТК. В Tele2 ответили, что они воспринимают разные поддомены как «один и тот же ресурс», а в переписке с представителями Навального пообещали, что сайт 2018.navalny.com «в ближайшее время» добавят в реестр запрещенных сайтов. На каком основании это может быть сделано, представители оператора не уточнили.

«Дом.ру» в своем твиттере написал, что помимо реестра запрещенных сайтов есть другие принципы блокировки, но потом добавил, что также воспринимает сайты Навального как один ресурс.

Сайт может быть не внесен в список Роскомнадзора, вместе с тем существуют различные органы, имеющие право обязать нас закрыть доступ к сайтам. — Дом.ru (@domru_) February 19, 2018

При этом крупнейшие сотовые операторы «Мегафон», «Билайн» и МТС, а также провайдер «Ростелеком» блокируют только navalny.com, но не 2018.navalny.com, заметил Волков.