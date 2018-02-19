«Коммерсант»: Дерипаска уйдет с поста президента «Русала» и En+

Коммерсант
05:59, 19 февраля 2018
Требует подтверждения

Миллиардер Олег Дерипаска планирует покинуть пост президента своих компаний «Русал» и En+ Group. Об этом со ссылкой на неназванные источники, близкие к акционерам «Русала», пишет «Коммерсант».

Ожидается, что президентами En+ и «Русала» станут их генеральные директоры — Максим Соков и Владислав Соловьев. Источники «Коммерсанта» подчеркивают, что у Дерипаски нет необходимости возглавлять компании.

Собеседники газеты также исключили, что перестановки связаны с новым конфликтом вокруг «Норильского никеля» — «Русал» Дерипаски и «Интеррос» Владимира Потанина в середине февраля поспорили по поводу акций комбината.

По словам источников «Ъ», Олег Дерипаска хочет заняться развитием других активов, в частности группы ГАЗ, в совет директоров и менеджмент которой пока не входит: «Бизнесмен планирует сосредоточиться на машиностроительном сегменте в той же мере, в какой занимался „Русалом“ и En+, где уже реализовались долгосрочные планы».

Коммерсант
Источники «Коммерсанта» также предположили, что уход Дерипаски от формального руководства компаниями может быть связан с публикацией Минфином США «кремлевского доклада».
Близкие к «Русалу» собеседники газеты это отрицают, как и то, что перестановки могут быть связаны с расследованием Алексея Навального о совместном отдыхе Дерипаски с вице-премьером правительства Сергеем Приходько.

Расследование об Олеге Дерипаске

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Российский и украинский спортсмены на Олимпиаде в Пхенчхане. Фотография

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме