«Коммерсант»: Дерипаска уйдет с поста президента «Русала» и En+

Миллиардер Олег Дерипаска планирует покинуть пост президента своих компаний «Русал» и En+ Group. Об этом со ссылкой на неназванные источники, близкие к акционерам «Русала», пишет «Коммерсант».

Ожидается, что президентами En+ и «Русала» станут их генеральные директоры — Максим Соков и Владислав Соловьев. Источники «Коммерсанта» подчеркивают, что у Дерипаски нет необходимости возглавлять компании.

Собеседники газеты также исключили, что перестановки связаны с новым конфликтом вокруг «Норильского никеля» — «Русал» Дерипаски и «Интеррос» Владимира Потанина в середине февраля поспорили по поводу акций комбината.