«Коммерсант»: Дерипаска уйдет с поста президента «Русала» и En+
Миллиардер Олег Дерипаска планирует покинуть пост президента своих компаний «Русал» и En+ Group. Об этом со ссылкой на неназванные источники, близкие к акционерам «Русала», пишет «Коммерсант».
Ожидается, что президентами En+ и «Русала» станут их генеральные директоры — Максим Соков и Владислав Соловьев. Источники «Коммерсанта» подчеркивают, что у Дерипаски нет необходимости возглавлять компании.
Собеседники газеты также исключили, что перестановки связаны с новым конфликтом вокруг «Норильского никеля» — «Русал» Дерипаски и «Интеррос» Владимира Потанина в середине февраля поспорили по поводу акций комбината.
По словам источников «Ъ», Олег Дерипаска хочет заняться развитием других активов, в частности группы ГАЗ, в совет директоров и менеджмент которой пока не входит: «Бизнесмен планирует сосредоточиться на машиностроительном сегменте в той же мере, в какой занимался „Русалом“ и En+, где уже реализовались долгосрочные планы».