Российского призера Олимпиады в Пхенчхане заподозрили в применении мельдония

Спорт-Экспресс
10:13, 18 февраля 2018
Ненадежный источник

Газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого обнаружены следы мельдония. Крушельницкий выиграл на Олимпиаде в Пхенчхане бронзовую награду в паре с Анастасией Брызгаловой.

Журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов написал, что в понедельник, 19 февраля, будет вскрыта вторая допинг-проба Крушельницкого.

Официального подтверждения информации о положительной допинг-пробе нет. В комментарии РИА Новости Крушельницкий сказал: «Я не в курсе всего этого».

Тренер керлингиста Дмитрий Мельников также сообщил, что ничего не знает о результатах анализа.

«Александр закончил прием мельдония еще в 2016 году, когда препарат был запрещен. С тех пор никогда не принимал. Потом он проходил допинг-контроль на чемпионатах мира 2016 и 2017 годов, и никаких проблем не было никогда. Надеюсь, это какая-то ошибка», — сказал Мельников в комментарии «Спорт-Экспрессу».

Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев сообщил ТАСС, что спортивные чиновники пытаются разобраться в ситуации. «Нас, мягко говоря, удивила эта информация. Разговаривал с Александром, он мне еще раз подтвердил, что ничего не принимал. Я уверен в своих спортсменах и докторах», — сказал Свищев.

В данный момент к Крушельницкому едут допинг-офицеры для дальнейшего разбирательства. Санкции за это нарушение на данный момент — не решенный вопрос.

Спорт-Экспресс
Из-за применения допинга сборную России отстранили от Олимпиады в Пхенчхане. Российским спортсменам разрешили выступать только под нейтральным флагом.
Международный олимпийский комитет ввел санкции после расследований, которые показали, что в российском спорте существует система применения запрещенных веществ, созданная при поддержке государства. Российские спортивные чиновники отрицают существование такой системы, хотя и признают отдельные нарушения антидопинговых правил.
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