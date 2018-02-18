Российского призера Олимпиады в Пхенчхане заподозрили в применении мельдония

Газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого обнаружены следы мельдония. Крушельницкий выиграл на Олимпиаде в Пхенчхане бронзовую награду в паре с Анастасией Брызгаловой.

Журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов написал, что в понедельник, 19 февраля, будет вскрыта вторая допинг-проба Крушельницкого.

Для всех, кто пишет, что гоним чушь. Проба А положительная. Пробу Б вскрывают завтра в присутствии Крушельницкого. Что это значит? 99% хана — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) February 18, 2018

Официального подтверждения информации о положительной допинг-пробе нет. В комментарии РИА Новости Крушельницкий сказал: «Я не в курсе всего этого».

Тренер керлингиста Дмитрий Мельников также сообщил, что ничего не знает о результатах анализа.

«Александр закончил прием мельдония еще в 2016 году, когда препарат был запрещен. С тех пор никогда не принимал. Потом он проходил допинг-контроль на чемпионатах мира 2016 и 2017 годов, и никаких проблем не было никогда. Надеюсь, это какая-то ошибка», — сказал Мельников в комментарии «Спорт-Экспрессу».

Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев сообщил ТАСС, что спортивные чиновники пытаются разобраться в ситуации. «Нас, мягко говоря, удивила эта информация. Разговаривал с Александром, он мне еще раз подтвердил, что ничего не принимал. Я уверен в своих спортсменах и докторах», — сказал Свищев.