МОК: один из российских спортсменов пойман на допинге в Пхенчхане

Интерфакс
11:39, 18 февраля 2018
Надежный источник

Международный олимпийский комитет (МОК) официально уведомил российскую команду в Пхенчхане о возможном нарушении антидопинговых правил одним из спортсменов. Об этом сообщил пресс-атташе команды Константин Выборнов.

«Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы Б, которые станут известны предположительно в течение 24 часов», — сказал Выборнов.

Газета «Спорт-Экспресс» ранее сообщила, что положительную допинг-пробу сдал керлингист Александр Крушельницкий, выигравший на Олимпиаде в Пхенчхане бронзовую награду. В его пробе, по данным газеты, обнаружены следы мельдония.

Крушельницкий и его тренер Дмитрий Мельников сообщили журналистам, что ничего не знают о положительной допинг-пробе. Мельников рассказал, что Крушельницкий действительно принимал мельдоний, но закончил это делать в 2016 году, когда препарат был запрещен.

Сборная России была отстранена от Олимпиады в Пхенчхане из-за систематического применения допинга российскими спортсменами. МОК выдал отдельные приглашения на Игры лишь некоторым россиянам. Им разрешили выступать под олимпийским флагом.
Санкции против сборной ввели после расследования, которое показало, что в России при участии государства была создана целая система применения допинга. Российские спортивные чиновники признают лишь отдельные нарушения антидопинговых правил. Они утверждают, что государство к этим нарушениям не причастно.
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