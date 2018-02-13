Российские керлингисты завоевали бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане

ТАСС
05:08, 13 февраля 2018
Надежный источник

Олимпийские спортсмены из России завоевали бронзовую медаль в дабл-миксте на зимних Играх в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

В матче за третье место российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий обыграли сборную Норвегии со счетом 8:4.

Эта медаль стала первой олимпийской наградой в истории российского керлинга.

Соревнования смешанных пар в керлинге были впервые представлены в программе Олимпийских игр.
Для сборной российских атлетов это уже третья награда на Олимпиаде в Пхенчхане. Всего в активе россиян одно серебро и две бронзы.

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