Российские керлингисты завоевали бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане

Эта медаль стала первой олимпийской наградой в истории российского керлинга.

В матче за третье место российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий обыграли сборную Норвегии со счетом 8:4.

Олимпийские спортсмены из России завоевали бронзовую медаль в дабл-миксте на зимних Играх в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

Соревнования смешанных пар в керлинге были впервые представлены в программе Олимпийских игр.

Для сборной российских атлетов это уже третья награда на Олимпиаде в Пхенчхане. Всего в активе россиян одно серебро и две бронзы.