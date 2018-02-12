Российские фигуристы выиграли серебро в командном турнире Олимпиады в Пхенчхане
Российская сборная завоевала серебряную медаль в командном турнире по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, набрав в сумме 66 очков, сообщает Sports.ru.
Первое место заняла сборная Канады, набравшая 73 очка. Бронзовые награды достались команде США, финишировавшей с 62 очками.
В составе олимпийских спортсменов из России отличились:
- Михаил Коляда (три очка в короткой программе, девять очков в произвольной программе)
- пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов (10 очков в короткой программе)
- пара Наталья Забияко — Александр Энберт (восемь очков в произвольной программе)
- танцевальный дуэт Екатерина Боброва — Дмитрий Соловьев (восемь очков в коротком танце, восемь очков в произвольном танце)
- Евгения Медведева (10 очков в короткой программе)
- Алина Загитова (10 очков в произвольной программе)
Для российской сборной это вторая медаль Игр в Пхенчхане. Ранее шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзу в соревнованиях на дистанции 1500 метров.