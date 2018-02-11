Фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу в командных соревнованиях с мировым рекордом

Российская фигуристка Евгения Медведева заняла первое место в короткой программе в командных соревнованиях на Олимпиаде-2018.

Медведева набрала 81,06 балла, установив мировой рекорд. Предыдущий мировой рекорд в короткой программе — 80,85 балла — также принадлежал Медведевой, такой результат она показала на командном чемпионате мира в 2017 году.

Второе место в короткой программе командного турнира заняла итальянка Каролина Костнер (75,10), третье — канадка Кэйтлин Осмонд (71,38).

Российская спортивная пара фигуристов Наталья Забияко/Александр Энберт заняла третье место по итогам произвольной программы в командных соревнованиях.

На первом месте канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд , на втором итальянцы Валентина Маркеи/Ондржей Готарек.

В турнирной таблице командных соревнований по фигурному катанию Канада занимает первое место с 45 очками, российские фигуристы на втором месте с 39 очками, США с 36 очками на третьем.

Общая медальная таблица на Олимпиаде-2018 выглядит так