Шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане. Это первая медаль российских спортсменов

Олимпиада в Пхенчхане
12:49, 10 февраля 2018
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Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль в соренованиях на дистанции 1500 метров на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Это первая медаль российских спортсменов на этих Играх.

Первое место занял кореец Лим Хё Чун, второе — нидерландский спортсмен Шиньке Кнежт.

Олимпиада-2018

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