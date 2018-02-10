Шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане. Это первая медаль российских спортсменов
Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль в соренованиях на дистанции 1500 метров на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Это первая медаль российских спортсменов на этих Играх.
Первое место занял кореец Лим Хё Чун, второе — нидерландский спортсмен Шиньке Кнежт.
Шорт-трекист Семён Елистратов стал первым атлетом из России, завоевавшим медаль Олимпийских игр в Южной Корее — бронзу на дистанции 1500 метров #speedskating pic.twitter.com/oyP1tkBdSK— Олимпийские игры (@Olympic) February 10, 2018