«Почта России» займется доставкой продуктов «Магнита» при поддержке ВТБ. Банк приобрел 29% акций ритейлера

Интерфакс
06:25, 16 февраля 2018
Надежный источник

«Почта России», торговая сеть «Магнит» и банк ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве. «Почта России» займется доставкой продуктов «Магнита», а ВТБ станет опорным банком проекта.

Соглашение было подписано на инвестиционном форуме в Сочи. Сразу же после подписания было объявлено, что ВТБ приобрел 29,1% акций «Магнита».

Сумма сделки, сообщил основатель и совладелец продуктового ритейлера Сергей Галицкий, составила 138 миллиардов рублей. Сделка будет закрыта после одобрения ФАС.

«Пришло время что-то изменить в своей жизни. Это было хорошее время. Это было непростое решение. Я основал эту компанию. Но ничто не вечно. Толчком послужило то, что инвесторы не совсем так видят будущее, как основатель. Я не должен стоять поперек процесса, если инвесторы хотят изменений, они должны их получить», — цитирует РБК заявление Галицкого.

Галицкий, как было объявлено, покинет пост главы «Магнита». Его место займет финансовый директор компании Хачатур Помбухчан, сообщает RNS.

После продажи доли в «Магните» и ухода с поста главы ритейлера Галицкий намерен заниматься развитием футбольного клуба «Краснодар», сообщает ТАСС. Сосредоточусь на клубе и детско-юношеском футболе», — сказал бизнесмен.

«Магнит» — лидер российского продуктового ритейла по объему продаж. У компании более 14 тысяч магазинов разных форматов по всей России. В 2018 году «Магнит» планирует открыть еще более 2,5 тысяч магазинов.
В ноябре Сергей Галицкий объявил о продаже части своих акций за 43,914 миллиарда рублей (около 736 миллионов долларов). Тогда Forbes сообщал, что после продажи у Галицкого осталось около 29,5% акций «Магнита».
«Почта России» в марте заявляла о намерении заняться продажей продуктов питания по печатным каталогам, которые будут находиться в почтовых отделениях. В первую очередь, сообщалось тогда, проект, ориентированный на сельскую местность, планируется запустить «на Урале и в Сибири».
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