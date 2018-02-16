«Почта России» займется доставкой продуктов «Магнита» при поддержке ВТБ. Банк приобрел 29% акций ритейлера

«Почта России», торговая сеть «Магнит» и банк ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве. «Почта России» займется доставкой продуктов «Магнита», а ВТБ станет опорным банком проекта.

Соглашение было подписано на инвестиционном форуме в Сочи. Сразу же после подписания было объявлено, что ВТБ приобрел 29,1% акций «Магнита».

Сумма сделки, сообщил основатель и совладелец продуктового ритейлера Сергей Галицкий, составила 138 миллиардов рублей. Сделка будет закрыта после одобрения ФАС.

«Пришло время что-то изменить в своей жизни. Это было хорошее время. Это было непростое решение. Я основал эту компанию. Но ничто не вечно. Толчком послужило то, что инвесторы не совсем так видят будущее, как основатель. Я не должен стоять поперек процесса, если инвесторы хотят изменений, они должны их получить», — цитирует РБК заявление Галицкого.

Галицкий, как было объявлено, покинет пост главы «Магнита». Его место займет финансовый директор компании Хачатур Помбухчан, сообщает RNS.

После продажи доли в «Магните» и ухода с поста главы ритейлера Галицкий намерен заниматься развитием футбольного клуба «Краснодар», сообщает ТАСС. Сосредоточусь на клубе и детско-юношеском футболе», — сказал бизнесмен.