Основной владелец «Магнита» продал акции на 44 миллиарда рублей. Ценные бумаги компании на бирже подешевели на 7%

Основной владелец сети продуктовых магазинов «Магнит» Сергей Галицкий объявил о продаже 7,1 миллиона акций ритейлера по 6185 рублей за штуку.

«Исходя из этой цены, сумма, привлекаемая продающим акционером, составляет 43,914 миллиарда рублей (около 736 миллионов долларов)», — говорится в сообщении «Магнита».

После продажи акций, принадлежавших компании Галицкого Lavreno Limited, будет проведена допэмиссия ценных бумаг «Магнита» по открытой подписке. Галицкий, как сообщается, не планирует использовать свое преимущественное право для выкупа новых акций, но планирует оставаться стратегическим инвестором ритейлера.

Полученные от допэмиссии средства «Магнит» планирует направить на расширение торговой сети и программы вертикальной интеграции бизнеса.

После открытия торгов на Московской бирже котировки акций «Магнита» резко снизились. По состоянию на 10:15 мск, обыкновенные акции ритейлера торговались по 6452 рубля, на 7,15% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.