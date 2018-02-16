«Эхо Москвы» назвало имя еще одного погибшего в Сирии россиянина

В результате авиаудара международной коалиции в Сирии погиб россиянин Олег Терещенко, уроженец станицы Крыловская Краснодарского края. Эту информацию «Эху Москвы» подтвердили четверо его знакомых.

Собеседники радиостанции сообщили, что тело Терещенко опознал один из выживших в атаке бойцов. Всего, по рассказам знакомых Терещенко, в результате обстрела в Сирии погибли около 200 человек.

Ранее исследовательская группа Conflict Intelligence Team назвала имена еще восьми россиян, погибших 7 февраля в Сирии. Это Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста Свердловской области, Владимир Логинов из Калининграда, Кирилл Ананьев из Москвы, Алексей Шихов из Нижнего Новгорода, Руслан Гаврилов из поселка Кедровое Свердловской области и Владимир с позывным «Апостол» (фамилия неизвестна).