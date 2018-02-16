«Эхо Москвы» назвало имя еще одного погибшего в Сирии россиянина
В результате авиаудара международной коалиции в Сирии погиб россиянин Олег Терещенко, уроженец станицы Крыловская Краснодарского края. Эту информацию «Эху Москвы» подтвердили четверо его знакомых.
Собеседники радиостанции сообщили, что тело Терещенко опознал один из выживших в атаке бойцов. Всего, по рассказам знакомых Терещенко, в результате обстрела в Сирии погибли около 200 человек.
Ранее исследовательская группа Conflict Intelligence Team назвала имена еще восьми россиян, погибших 7 февраля в Сирии. Это Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста Свердловской области, Владимир Логинов из Калининграда, Кирилл Ананьев из Москвы, Алексей Шихов из Нижнего Новгорода, Руслан Гаврилов из поселка Кедровое Свердловской области и Владимир с позывным «Апостол» (фамилия неизвестна).
Информации о самом погибшем не очень много. По данным, указанным на его старой странице «ВКонтакте», Терещенко родился 1 октября 1982 года… У Терещенко была и другая страница «ВКонтакте», заведенная на имя Олега Иванова, которой он пользовался в последнее время. Информации на ней еще меньше. В видеозаписях — ролик под названием «Нашим героям — ЧВК Вагнера — которые защищают мир от террористов в Сирии». Запись представляет собой нарезку из кадров боевых действий в Сирии или других ближневосточных странах. Один из собеседников «Эха Москвы» сказал, что Терещенко уехал в командировку в Сирию в декабре. Последний раз он заходил в соцсеть 16 января. В статусе короткая запись — «Ушел!»