В Дагестане женщину, вернувшуюся из Сирии, приговорили к восьми годам. Ей дали отсрочку до 14-летия ребенка

Русская служба "Би-би-си"
09:47, 15 февраля 2018

В Махачкале суд приговорил к восьми годам колонии с отсрочкой на 13 лет Загидат Абакарову, которая вместе с мужем уехала в Сирию к террористам «Исламского государства» и была возвращена в Россию с ребенком минувшей осенью.

Ее признали виновной в участии в незаконном вооруженном формировании (часть 2 ст. 208 УК РФ). Отсрочка действует до момента, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

Адвокат обжалует приговор. Мать девушки Патимат Абакарова назвала приговор «беспределом».

Русская служба "Би-би-си"
Загидат Абакарова была возвращена в Россию с Ближнего Востока осенью 2017 года вместе с другими женщинами, мужья которых были боевиками террористического «Исламского государства» и к настоящему моменту или погибли, или оказались в заключении.
Организацией возвращения семей боевиков занимаются власти Чечни. Осенью при их посредничестве в Россию вернулись около 90 женщин и детей. Женщинам пришлось написать явку с повинной и расписку, что готовы предстать перед судом в случае необходимости.
По возвращении в Россию несколько жительниц Дагестана, в том числе Загидат Абакарова, были арестованы. В январе был вынесен приговор одной из них, Наиде Шайх-Ахмедовой. Ее приговорили к четырем годам и четырем месяцам ограничения свободы с отсрочкой на 10 лет.

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