В Дагестане женщину, вернувшуюся из Сирии, приговорили к восьми годам. Ей дали отсрочку до 14-летия ребенка

В Махачкале суд приговорил к восьми годам колонии с отсрочкой на 13 лет Загидат Абакарову, которая вместе с мужем уехала в Сирию к террористам «Исламского государства» и была возвращена в Россию с ребенком минувшей осенью.

Ее признали виновной в участии в незаконном вооруженном формировании (часть 2 ст. 208 УК РФ). Отсрочка действует до момента, когда ее ребенку исполнится 14 лет.