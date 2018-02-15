Правозащитники сообщили о гибели в Сирии 15 россиян

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор при взрыве на военном складе погибли 15 сотрудников российской частной охранной компании, сообщила правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights, базирующаяся в Лондоне.

Склад с оружием, где произошел взрыв, расположен, по данным правозащитников, в населенном пункте Табия Джазира.

По версии Syrian Observatory for Human Rights, россияне вместе с бойцами проправительственных сил пытались проникнуть на склад, но подорвались на мине-растяжке. Всего, по данным правозащитников, в результате взрыва погибли 23 человека.

Частная компания, чьи сотрудники-россияне погибли при взрыве, по информации Syrian Observatory for Human Rights, занимается охраной нефтяных и газовых месторождений, которые контролируют сирийские власти.

Другие подробности произошедшего, в том числе дата, когда произошел взрыв на военном складе, не уточняются.