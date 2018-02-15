«Масштабный обман». Члены РАН об ответе чиновников на открытое письмо о состоянии науки

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) ответило на открытое письмо ученых, пожаловавшихся президенту РФ Владимиру Путину на катастрофическое состояние науки.

Письмо, адресованное президенту, было опубликовано в конце декабря. В обращении, в частности, указывалось на неэффективность ФАНО, появившегося в рамках реформы Российской академии наук (РАН). В результате этой реформы, по мнению авторов письма, была «создана громоздкая и неработающая система управления наукой».

ФАНО, пишет «Коммерсант», спустя почти два месяца после появления открытого письма подготовило свой ответ на него. Агентство на 12 страницах объяснило, что требования ученых, в том числе о передаче научных институтов обратно в ведение РАН, невыполнимы, так как противоречат законам и указам президента. В конце письма говорится, что ФАНО «всегда готово к конструктивному диалогу», если он происходит «в рамках действующего законодательства».

Научный «Клуб 1 июля», в который входят члены РАН, не согласные с реформой академии наук, назвали позицию ФАНО, изложенную в ответе, «масштабным обманом» и «преступлением против государства».

«Альтернативная точка зрения чиновников, что ученым „жить стало лучше, жить стало веселее“, является безответственным враньем», — говорится в комментарии клуба, предоставленном «Коммерсанту».