«Масштабный обман». Члены РАН об ответе чиновников на открытое письмо о состоянии науки

Коммерсант
06:52, 15 февраля 2018

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) ответило на открытое письмо ученых, пожаловавшихся президенту РФ Владимиру Путину на катастрофическое состояние науки.

Письмо, адресованное президенту, было опубликовано в конце декабря. В обращении, в частности, указывалось на неэффективность ФАНО, появившегося в рамках реформы Российской академии наук (РАН). В результате этой реформы, по мнению авторов письма, была «создана громоздкая и неработающая система управления наукой».

ФАНО, пишет «Коммерсант», спустя почти два месяца после появления открытого письма подготовило свой ответ на него. Агентство на 12 страницах объяснило, что требования ученых, в том числе о передаче научных институтов обратно в ведение РАН, невыполнимы, так как противоречат законам и указам президента. В конце письма говорится, что ФАНО «всегда готово к конструктивному диалогу», если он происходит «в рамках действующего законодательства».

Научный «Клуб 1 июля», в который входят члены РАН, не согласные с реформой академии наук, назвали позицию ФАНО, изложенную в ответе, «масштабным обманом» и «преступлением против государства».

«Альтернативная точка зрения чиновников, что ученым „жить стало лучше, жить стало веселее“, является безответственным враньем», — говорится в комментарии клуба, предоставленном «Коммерсанту».

Сейчас авторы письма готовят повторное обращение к президенту Путину: «Мы собираемся написать: Владимир Владимирович, наше письмо прошло три инстанции, и нам везде сказали, что в рамках действующего законодательства ничего изменить нельзя. Так что вынуждены снова к вам обратиться — примите политическое решение, больше никто этого сделать не может».

Коммерсант
Администрация президента РФ на открытое письмо ученых о состоянии российской науки, опубликованное в декабре, отвечать не стала. Кремль, сообщает «Коммерсант», направил письмо в правительство, а оно, в свою очередь, передало его в Минобрнауки.
В ответе, пришедшем из министерства, говорилось, что «четко выраженная гражданская позиция» ученых «вызывает глубокое уважение». Минобрнауки пообещало «тщательно проанализировать и учесть» претензии авторов открытого письма. При этом в ответе министерства говорилось, что в ходе реформы РАН избавилась от функций, не связанных с наукой, в первую очередь, от управления имуществом, которое было передано ФАНО.
Федеральное агентство научных организаций с 2013 года управляет всем имуществом, которое ранее принадлежало Российской академии наук.

Реформа РАН

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