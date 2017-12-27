«Громоздкая и неработающая система управления наукой». Академики снова пожаловались Путину на реформу РАН

Академики и член-корреспонденты РАН, а также сотни ученых пожаловались президенту Владимиру Путину на неэффективность Федерального агентства научных организаций (ФАНО), созданного в ходе реформы академии. Под открытым письмом поставили подписи 400 ученых.

Авторы обращения отмечают, что с июля 2016 года, когда аналогичное письмо президенту направили более 200 ученых, практически ничего не изменилось.

«Научные работники должны „планировать“ — сколько они сделают открытий, сколько и в каких журналах они опубликуют статей в ближайшие несколько лет. Такое планирование в принципе невозможно, и соответствующие требования ведут лишь к очковтирательству и обману», — заявили академики.

По их мнению, в результате реформы РАН «создана громоздкая и неработающая система управления наукой». Авторы письма попросили остановить преобразования и вернуть институты под руководство РАН, а также увеличить финансирование академической науки и вывести ее из-под юрисдикции Минобрнауки.

«Если срочные меры по исправлению описанной трагической ситуации не будут приняты, то в марте 2018 года избранный президент России примет в управление страну с обезглавленной, умирающей фундаментальной наукой, не способной встретить вызовы современного мира», — сказано в письме.

Публикация очередного открытого письма академиков приурочена к совместному заседанию президиума РАН и научно-координационного совета ФАНО, которое состоится 27 декабря. Глава РАН Александр Сергеев заявил, что его коллеги «вольны высказывать свое мнение», а статус академии действительно нуждается в пересмотре.