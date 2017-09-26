Выбран новый президент РАН. Самое важное Кандидатов впервые утверждало правительство, но близкий к Ковальчукам претендент все равно проиграл

26 сентября в Москве прошли выборы президента Российской академии наук (РАН), на них во втором туре победил доктор физико-математических наук Александр Сергеев. Считавшийся фаворитом гонки близкий к братьям Ковальчукам академик Владислав Панченко не смог пройти во второй тур. «Медуза» рассказывает о том, как проходили выборы и что именно на них произошло.

Новым президентом РАН стал Александр Сергеев, которого поддерживает .

Александр Сергеев победил на выборах президента Российской академии наук (РАН), обойдя во втором туре Роберта Нигматуллина. Точных данных по распределению голосов пока нет, но сам Сергеев заявил «Коммерсанту», что лидировал с большим отрывом и после первого тура, так что второй этап выборов носил «достаточно формальный характер».

Сергееву 62 года, он доктор физико-математических наук, начал работать в РАН в 1977 году сразу после окончания Государственного университета имени Лобачевского, с 2015 года руководил НИИ прикладной физики. В своей программе Сергеев предложил создать при РАН попечительский совет во главе с президентом России, а также финансировать академию за счет налога на прибыль государственных сырьевых компаний. «Те богатства, те доходы, которые они сейчас имеют, вообще говоря, добыты трудом наших ученых», — заявил Сергеев 25 сентября, представляя академикам программу. Он также заявил, что в России наука «попала в долину смерти, когда государство не могло так финансировать, как раньше, а бизнес этого делать не стал». С 2013 года Сергеев входит в «Клуб 1 июля» и пользуется его поддержкой.

Фаворитом на выборах считался Владислав Панченко, но он даже не прошел во второй тур

Владислав Панченко — глава Российского фонда фундаментальных исследований, а также руководитель Института молекулярной физики, который входит в состав исследовательского центра «Курчатовский институт». Центр возглавляет Михаил Ковальчук, вместе с братом Юрием (председателем совета директоров банка «Россия») входящий в ближний круг общения президента России Владимира Путина. Как пишет «Русская служба BBC», представляя свою программу 25 сентября, Владислав Панченко заявил, что РАН должна бороться с киберугрозами и помогать властям в борьбе с терроризмом. Сколько именно академиков из 1582 человек, участвовавших в выборах, проголосовали за Панченко, неизвестно.

Кандидат в президенты РАН Владислав Панченко Алексей Куденко / Sputnik / Scanpix / LETA

Вместе с Сергеевым во второй тур вышел директор Института океанологии РАН Роберт Нигматулин. Представляя программу, он много критиковал , а также вспоминал режиссера Кирилла Серебренникова. «Смотрите, как за него все артисты поднялись. А у нас несколько академиков подвергаются преследованию, и мы об этом не знаем. Мы должны мобилизоваться. Дальнейшее ослабление опасно… Мы должны вернуть ощущение счастья молодым, которые хотят заниматься наукой», — заявил он.

Другими кандидатами были гендиректор Всероссийского института авиационных материалов Евгений Каблов (предлагал создать при РАН совет, определяющий стратегию развития науки, а во главу поставить президента России) и руководитель зеленоградского НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников (раскритиковал ФАНО и предложил отойти от «грантовой зависимости» в вопросах финансирования академии).

Выборы президента РАН прошли по новым правилам

30 июля 2017 года Владимир Путин подписал закон, вводящий новый регламент выборов президента РАН. Если раньше выборы руководителя академии проходили без одобрения чиновников, то теперь кандидатуры нужно согласовывать с правительством. Оно заняло активную позицию и не одобрило участие в выборах двух кандидатов — проректора МГУ Алексея Хохлова и бывшего главы комитета Госдумы по науке, директора Института экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения РАН Валерия Черешнева; Хохлов призвал своих сторонников голосовать за Сергеева.

По новым правилам глава РАН теперь избирается простым большинством голосов, а не двумя третями, как ранее; утверждает его в должности президент Россиии (равно как и освобождает от нее). При этом во втором чтении из законопроекта убрали норму, по которой баллотироваться могут не более трех кандидатов. Это предложение вызвало возмущение в академической среде — в июне более 30 академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН подписались под протестным письмом в Госдуму.

Идею новых правил выборов президента РАН приписывают именно Михаилу Ковальчуку.

Президента РАН уже пытались избрать в марте этого года

Выборы должны были состояться еще 22 марта, но за два дня до этого все три кандидата — Владислав Панченко, академик Александр Макаров и действующий на тот момент президент РАН Владимир Фортов — снялись с выборов. Все они заявили, что устав РАН требует изменений, причем этот вопрос они впервые подняли всего за две недели до выборов. Источник «Медузы» в РАН тогда говорил, что у академиков ситуация со срывом выборов вызвала раздражение: «Устав был обсужден и утвержден президиумом РАН и правительством РФ еще до начала предвыборной кампании». «Клуб 1 июля» назвал назвал отмену выборов «возмутительной».

Источник BBC в федеральном правительстве назвал претензии к уставу формальным поводом: «Там есть интрига. Фортов хочет удержаться на этой должности, а все остальные не хотят, чтобы он оставался. Интересы в этой сфере — у группы Михаила Ковальчука». Тем не менее, по словам источника «Медузы», Фортов встречался с Путиным незадолго до 22 марта, и в Кремле академику сказали, что он не должен снова становиться президентом.