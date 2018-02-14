В Шереметьево из-за снегопада произошел сбой в обработке посылок из интернет-магазинов

Сильный снегопад в начале февраля стал причиной сбоя при ввозе в Россию посылок из интернет-магазинов через аэропорт Шереметьево, пишет «Коммерсант».

Для устранения сбоя грузовой оператор «Аэрофлота» объявлял пятидневное эмбарго на транзит импортных грузов через Шереметьево.

Запрет на транзит посылок, говорилось в письме «Аэрофлота» его партнерам, с которым ознакомилось издание, вводился с 8 февраля и объяснялся «с необходимостью ликвидации сбойной ситуации, вызванной скоплением груза в SVO, усугубившейся неблагоприятными метеоусловиями».

С 13 февраля, сообщили «Коммерсанту» в администрации Шереметьево, «обслуживание грузов осуществляется в штатном режиме».

В свою очередь представители компаний, занимающихся международными перевозками, указали, что сбой в приеме посылок мог быть связан не только с плохими погодными условиями, но и с изменением схемы работы грузового оператора «Аэрофлота» в Шереметьево.

В конце января, рассказал начальник управления международных перевозок DPD в России Евгений Привалов, «Аэрофлот» перевел обработку всех иностранных посылок в новый грузовой терминал «Москва Карго». В связи с ростом грузопотока в терминале произошел сбой в автоматической системе хранения и комплектации грузов, к которому добавились плохие погодные условия.