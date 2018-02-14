Собчак потребовала от Верховного суда отменить регистрацию Путина на выборах

Журналистка Ксения Собчак подала заявление в Верховный суд России с требованием отменить регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента. Эту информацию «Медузе» подтвердила ее пресс-секретарь Ксения Чудинова.

В своем заявлении Собчак, которая также баллотируется на высший государственный пост на выборах в марте 2018 года, указывает, что Владимир Путин «не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата в президенты РФ», поскольку уже трижды занимал эту должность.

В заявлении указано, что в 2012 году Путин договорился с Дмитрием Медведевым о «временной уступке должности президента РФ с обязательством вернуть ее обратно по истечении оговоренного срока». Такая договоренность, по мнению Собчак, является «злоупотреблением правом путем обхода закона».

Обновление. Судебное заседание по иску Собчак назначено на 16 февраля, сообщили «Интерфаксу» в Верховном суде. В Центризбиркоме заявили, что запретов на участие Владимира Путина в президентских выборах нет. «Эта тема уже давно всеми изучена и обсуждена, поэтому удивляет, что Ксения Анатольевна только сейчас дошла до того, чтобы опять ее поднять», — сказал «Интерфаксу» заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.