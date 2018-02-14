Производитель Sukhoi Superjet отрицает проблемы с датчиками скорости самолетов

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) назвала несоответствующими действительности сообщения о том, что Росавиация обнаружила у ее самолетов SSJ 100 проблемы с датчиками скорости.

Сбой в работе этих датчиков рассматривается как одна из основных версий крушения Ан-148 в Подмосковье 11 февраля.

В телеграмме Росавиации, на которую сослался «Коммерсант» в публикации о проблемах с датчиками скорости у SSJ 100, говорилось, что во время снегопада 4-5 февраля от экипажей таких самолетов поступило семь сообщений о расхождениях показаний скорости у командира воздушного судна и второго пилота. Во всех случаях экипажи прекращали взлет или возвращались в Шереметьево.

В заявлении производителя SSJ 100 говорится, что речь идет о штатной работе систем предупреждения самолетов, которые не дают им подняться в воздух, если возникают подозрения, что датчики скорости частично обледенели.

Кроме того, указывает ГСС, обогрев датчиков «системы воздушных сигналов на SSJ100 включается автоматически при запуске одного из двигателей на земле».

ГСС рекомендует «избегать непрофессиональных оценок технических деталей» и «тщательно изучить содержание документа Росавиации».