Росавиация обнаружила у Sukhoi Superjet неполадки с датчиками скорости. Такой же сбой мог привести к крушению Ан-148

Обледенение датчиков скорости, из-за которого мог разбиться Ан-148, наблюдается и у самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на телеграмму Росавиации от 12 февраля, подлинность которой в ведомстве подтвердили.

Как следует из телеграммы, во время сильного снегопада в Москве 4-5 февраля от экипажей самолетов SSJ 100 компании «Аэрофлот», вылетавших из Шереметьево, поступило семь сообщений о расхождениях показаний скорости у командира воздушного судна и второго пилота. Сбой происходил, когда самолет разгонялся для взлета или начинал набирать высоту. Во всех случаях экипажи прекращали взлет или возвращались на аэродром.

Всего, по данным Росавиации, с 2011 года с самолетами SSJ 100 произошло 14 инцидентов, связанных с отсутствием или расхождением показаний на датчиках скорости. «Коммерсант» не уточняет, принадлежали ли все эти самолеты «Аэрофлоту».

Анализ нескольких инцидентов показал, что сбой в работе датчиков скорости был связан с попаданием воды или льда в датчики самолета. Росавиация объясняет это плохой подготовкой «летного поля к приему и выпуску самолетов».

В «Аэрофлоте» не ответили на запрос «Коммерсанта». В «Гражданских самолетах Сухого» (производитель SSJ 100) не стали комментировать телеграмму Росавиации.