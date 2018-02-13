Росавиация обнаружила у Sukhoi Superjet неполадки с датчиками скорости. Такой же сбой мог привести к крушению Ан-148

Коммерсант
19:52, 13 февраля 2018
Надежный источник

Обледенение датчиков скорости, из-за которого мог разбиться Ан-148, наблюдается и у самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на телеграмму Росавиации от 12 февраля, подлинность которой в ведомстве подтвердили.

Как следует из телеграммы, во время сильного снегопада в Москве 4-5 февраля от экипажей самолетов SSJ 100 компании «Аэрофлот», вылетавших из Шереметьево, поступило семь сообщений о расхождениях показаний скорости у командира воздушного судна и второго пилота. Сбой происходил, когда самолет разгонялся для взлета или начинал набирать высоту. Во всех случаях экипажи прекращали взлет или возвращались на аэродром.

Всего, по данным Росавиации, с 2011 года с самолетами SSJ 100 произошло 14 инцидентов, связанных с отсутствием или расхождением показаний на датчиках скорости. «Коммерсант» не уточняет, принадлежали ли все эти самолеты «Аэрофлоту».

Анализ нескольких инцидентов показал, что сбой в работе датчиков скорости был связан с попаданием воды или льда в датчики системы воздушных сигналов самолета. Росавиация объясняет это плохой подготовкой «летного поля к приему и выпуску самолетов».

В «Аэрофлоте» не ответили на запрос «Коммерсанта». В «Гражданских самолетах Сухого» (производитель SSJ 100) не стали комментировать телеграмму Росавиации.

С взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек некачественно убирается лед и уплотненный снег, поступает необъективная информация о виде, площади и толщине слоя загрязнений, а из-за наличия снежных насыпей на обочинах ВПП и рулежных дорожках могут произойти столкновения с ними.

Коммерсант
Sukhoi Superjet 100 — первый гражданский самолет, разработанный в России. Его начали производить в 2011 году, к весне 2017 года было выпущено более 120 самолетов. Около 30 из них принадлежат «Аэрофлоту».
Самолет Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился в Подмосковье 11 февраля. Крушение произошло через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа; все они погибли.
Межгосударственный авиационный комитет (МАК), занимающийся расследованием катастрофы, 13 февраля сообщил, что крушение могло произойти из-за обледенения датчиков скорости. По данным МАК, обогрев всех трех датчиков во время полета Ан-148 был выключен. 

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