Госдума приняла новую редакцию законопроекта об охотничьих собаках. Ранее Совет Федерации отказался его утвердить

Государственная дума приняла закон о подготовке охотничьих собак после обсуждения его в согласительной комиссии с Советом Федерации. За документ проголосовали 392 депутата, двое выступили против.

В новой редакции документа нет полного запрета на контакт между охотничьей собакой и животным, на которое ее натравливают. Ограждения надо будет устанавливать только тогда, когда свобода передвижения животного ограничена.

Из законопроекта также убрали дополнительные ограничения на дрессировку ловчих птиц.