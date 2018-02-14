Госдума приняла новую редакцию законопроекта об охотничьих собаках. Ранее Совет Федерации отказался его утвердить
Государственная дума приняла закон о подготовке охотничьих собак после обсуждения его в согласительной комиссии с Советом Федерации. За документ проголосовали 392 депутата, двое выступили против.
В новой редакции документа нет полного запрета на контакт между охотничьей собакой и животным, на которое ее натравливают. Ограждения надо будет устанавливать только тогда, когда свобода передвижения животного ограничена.
Из законопроекта также убрали дополнительные ограничения на дрессировку ловчих птиц.
«Подготовка и дрессировка собак охотничьих пород (собак, используемых при осуществлении охоты) в целях осуществления охоты допускаются только в охотничьих угодьях и только способами, не допускающими жестокого обращения с животными и причинения им физического вреда», — сказано в тексте закона.