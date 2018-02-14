Госдума приняла новую редакцию законопроекта об охотничьих собаках. Ранее Совет Федерации отказался его утвердить

Государственная дума России
08:31, 14 февраля 2018
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Государственная дума приняла закон о подготовке охотничьих собак после обсуждения его в согласительной комиссии с Советом Федерации. За документ проголосовали 392 депутата, двое выступили против.

В новой редакции документа нет полного запрета на контакт между охотничьей собакой и животным, на которое ее натравливают. Ограждения надо будет устанавливать только тогда, когда свобода передвижения животного ограничена.

Из законопроекта также убрали дополнительные ограничения на дрессировку ловчих птиц.

«Подготовка и дрессировка собак охотничьих пород (собак, используемых при осуществлении охоты) в целях осуществления охоты допускаются только в охотничьих угодьях и только способами, не допускающими жестокого обращения с животными и причинения им физического вреда», — сказано в тексте закона.

Государственная дума России
Законопроект о запрете контактной притравки охотничьих собак был внесен в Госдуму в декабре 2017 года. Соавтором документа стал спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект прошел все три чтения за две недели.
26 декабря Совет Федерации отклонил закон, поступивший из Госдумы, сославшись на то, что он ограничивает права охотников на тренировку собак.

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