СК обвинил главного архитектора Махачкалы в «порче облика города»

Гитинов, говорится в сообщении регионального управления СК, исполнял свои обязанности ненадлежащим образом и «допустил хаотичную застройку города Махачкалы, порчу его архитектурного облика, нарушение условий безопасности среды проживания населения».

В отношении главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова, арестованного по обвинению в превышении полномочий, заведено новое уголовное дело — по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Кроме этого, проигнорировал градостроительные нормативы, вследствие чего застройщикам не менее чем на 11 объектов выданы разрешительные документации, противоречащие законодательству в сфере градостроительной деятельности.

В начале февраля в Дагестане прошли масштабные проверки в государственных органах. Под стражу по обвинению в хищении бюджетных средств были взяты несколько высокопоставленных чиновников, включая и. о. премьер-министра республики, двух его заместителей и главного архитектора Махачкалы.

После задержания чиновников правительство было распущено, назначен новый премьер-министр Дагестана. Им стал Артем Здунов, ранее занимавшего пост министра экономики Татарстана.