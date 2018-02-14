СК обвинил главного архитектора Махачкалы в «порче облика города»
В отношении главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова, арестованного по обвинению в превышении полномочий, заведено новое уголовное дело — по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Гитинов, говорится в сообщении регионального управления СК, исполнял свои обязанности ненадлежащим образом и «допустил хаотичную застройку города Махачкалы, порчу его архитектурного облика, нарушение условий безопасности среды проживания населения».
Кроме этого, проигнорировал градостроительные нормативы, вследствие чего застройщикам не менее чем на 11 объектов выданы разрешительные документации, противоречащие законодательству в сфере градостроительной деятельности.
В начале февраля в Дагестане прошли масштабные проверки в государственных органах. Под стражу по обвинению в хищении бюджетных средств были взяты несколько высокопоставленных чиновников, включая и. о. премьер-министра республики, двух его заместителей и главного архитектора Махачкалы.
После задержания чиновников правительство было распущено, назначен новый премьер-министр Дагестана. Им стал Артем Здунов, ранее занимавшего пост министра экономики Татарстана.