Генпрокуратура выявила нарушения в работе дагестанского казначейства на 2,4 миллиарда рублей

В работе Федерального казначейства по Дагестану выявлены многочисленные нарушения, сообщает Генпрокуратура РФ.

В частности, установлены факты незаконного перечисления бюджетных средств по государственным и муниципальным контрактам на общую сумму 2,4 миллиарда рублей. Эти контракты заключались вопреки требованиям федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», отметили в ведомстве.

По факту выявленных нарушений возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («халатность»). Кроме того, заместителем генпрокурора РФ Иваном Сыдоруком внесено представление об ответственности руководителей казначейства.