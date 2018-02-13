Генпрокуратура выявила нарушения в работе дагестанского казначейства на 2,4 миллиарда рублей

Генпрокуратура РФ
08:49, 13 февраля 2018
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В работе Федерального казначейства по Дагестану выявлены многочисленные нарушения, сообщает Генпрокуратура РФ.

В частности, установлены факты незаконного перечисления бюджетных средств по государственным и муниципальным контрактам на общую сумму 2,4 миллиарда рублей. Эти контракты заключались вопреки требованиям федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», отметили в ведомстве.

По факту выявленных нарушений возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («халатность»). Кроме того, заместителем генпрокурора РФ Иваном Сыдоруком внесено представление об ответственности руководителей казначейства.

В 2016 и 2017 годах управлением было согласовано перечисление более 700 миллионов рублей в счет оплаты муниципального контракта на приобретение в Махачкале жилых помещений при отсутствии сведений о нем в реестре контрактов.

Генпрокуратура РФ
В середине января в Дагестан прибыла федеральная комиссия силовиков, которые занимались «проверкой состояния законности» и «декриминализацией властных структур» республики. По результатам проверок было возбуждено 71 уголовное дело.
В начале февраля было отправлено в отставку правительство республики после того, как по обвинению в мошенничестве были задержаны исполняющий обязанности главы правительства, двое его заместителей и бывший министр образования. Кроме того, по обвинению в превышении полномочий были задержаны мэр Махачкалы и главный архитектор города. 

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