YouTube потребовал удалить эфир Навального про расследование о Дерипаске, Приходько и Рыбке

Компания YouTube попросила владельцев канала «Навальный Live» удалить эфир программы «Навальный в 20:18» от 8 февраля, фрагмент которой посвящен расследованию ФБК про бизнесмена Олега Дерипаску и вице-премьера Сергея Приходько. Скриншот письма от YouTube в твиттере выложила продюсер канала «Навальный Live» Оксана Баулина.

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Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального 8 февраля опубликовал расследование о том, как бизнесмен Олега Дерипаска отдыхал на яхте вместе с вице-премьером правительства Сергеем Приходько и сотрудницей «индустрии эскортных услуг» Настей Рыбкой. По мнению Навального, эту поездку можно считать взяткой вице-премьеру. Расследование ФБК было построено на фотографиях и видео из инстаграма Рыбки.