Явлинский попросил Путина объяснить сообщения о гибели российских наемников в Сирии

По словам Явлинского, сейчас мировые СМИ и многочисленные источники в социальных сетях сообщают о большом количестве погибших в результате авиаудара в районе сирийского Дейр-эз-Зора, который осуществила международная коалиция под руководством США. Явлинский отмечает, что такие события должны освещаться открыто и публично, а должностные лица обязаны объявить, кто несет ответственность за смерть россиян.

Кандидат в президенты России от партии «Яблоко» Григорий Явлинский обратился к президенту Владимиру Путину с требованием прояснить ситуацию в связи с сообщениями о гибели в Сирии российских наемников.

«Я требую также объяснить, почему вообще российские граждане принимают участие в наземных войсковых операциях в Сирии, несмотря на заявления президента и министра обороны о выводе российских вооруженных формирований из этой страны и о том, что гражданская война в Сирии завершилась», — заявил Явлинский.

7 февраля 2018 года международная коалиция под руководством США нанесла авиаудар по отряду вооруженных сторонников Башара Асада, который планировал нападение на штаб-квартиру «Сирийских демократических сил» в Дейр-эз-Зоре. Погибли около ста человек. Источники в Пентагоне утверждали, что среди участников отряда были российские наемники.

Власти США утверждали, что связывались с российскими представителями перед авиаударом и получили ответ, что россиян в зоне удара нет.

Исследовательская организация Conflict Intelligence Team утверждает, что на основе анализа данных в соцсетях установила личности четырех погибших наемников в результате обстрела в Сирии. Также координатор движения «Другая Россия» Александр Аверин рассказал, что в Сирии после авиаудара погиб член движения Кирилл Ананьев.

Министерство обороны России утверждает, что российских военных в зоне обстрела не было.