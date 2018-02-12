Явлинский попросил Путина объяснить сообщения о гибели российских наемников в Сирии

Яблоко
16:15, 12 февраля 2018
Надежный источник

Кандидат в президенты России от партии «Яблоко» Григорий Явлинский обратился к президенту Владимиру Путину с требованием прояснить ситуацию в связи с сообщениями о гибели в Сирии российских наемников.

По словам Явлинского, сейчас мировые СМИ и многочисленные источники в социальных сетях сообщают о большом количестве погибших в результате авиаудара в районе сирийского Дейр-эз-Зора, который осуществила международная коалиция под руководством США. Явлинский отмечает, что такие события должны освещаться открыто и публично, а должностные лица обязаны объявить, кто несет ответственность за смерть россиян.

«Я требую также объяснить, почему вообще российские граждане принимают участие в наземных войсковых операциях в Сирии, несмотря на заявления президента и министра обороны о выводе российских вооруженных формирований из этой страны и о том, что гражданская война в Сирии завершилась», — заявил Явлинский.

Яблоко
7 февраля 2018 года международная коалиция под руководством США нанесла авиаудар по отряду вооруженных сторонников Башара Асада, который планировал нападение на штаб-квартиру «Сирийских демократических сил» в Дейр-эз-Зоре. Погибли около ста человек. Источники в Пентагоне утверждали, что среди участников отряда были российские наемники.
Власти США утверждали, что связывались с российскими представителями перед авиаударом и получили ответ, что россиян в зоне удара нет.
Исследовательская организация Conflict Intelligence Team утверждает, что на основе анализа данных в соцсетях установила личности четырех погибших наемников в результате обстрела в Сирии. Также координатор движения «Другая Россия» Александр Аверин рассказал, что в Сирии после авиаудара погиб член движения Кирилл Ананьев.
Министерство обороны России утверждает, что российских военных в зоне обстрела не было.

Что известно о гибели россиян в Сирии

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
шапито

Группа поддержки из КНДР болеет за своих спортсменов лучше всех. Но это не помогает

59 секунд
новости

Как Олег Дерипаска блокирует расследование ФБК. Считаем по часам

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме