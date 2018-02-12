Явлинский попросил Путина объяснить сообщения о гибели российских наемников в Сирии
Кандидат в президенты России от партии «Яблоко» Григорий Явлинский обратился к президенту Владимиру Путину с требованием прояснить ситуацию в связи с сообщениями о гибели в Сирии российских наемников.
По словам Явлинского, сейчас мировые СМИ и многочисленные источники в социальных сетях сообщают о большом количестве погибших в результате авиаудара в районе сирийского Дейр-эз-Зора, который осуществила международная коалиция под руководством США. Явлинский отмечает, что такие события должны освещаться открыто и публично, а должностные лица обязаны объявить, кто несет ответственность за смерть россиян.
«Я требую также объяснить, почему вообще российские граждане принимают участие в наземных войсковых операциях в Сирии, несмотря на заявления президента и министра обороны о выводе российских вооруженных формирований из этой страны и о том, что гражданская война в Сирии завершилась», — заявил Явлинский.