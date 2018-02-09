Пентагон: российские наемники были в зоне авиаудара США по сторонникам Башара Асада в Сирии

Российские наемники могли находиться в зоне авиаудара, который международная коалиция под руководством США нанесла 7 февраля в Сирии. Об этом сообщает CBS со ссылкой на заявление неназванного представителя Пентагона.

Никаких сведений о том, пострадали ли граждане России, нет. В Пентагоне считают, что россияне были в составе вооруженной группировки, поддерживающей президента Сирии Башара Асада, во время нападения на штаб-квартиру альянса вооруженной оппозиции «Сирийские демократические силы». В штаб-квартире находились военные советники США, в связи с чем было принято решение об авиаударе.

Бывший участник конфликта в Донбассе Игорь Стрелков утверждает, что в Сирии во время авиаудара погибли несколько бойцов частной военной компании «Вагнер», об участии которой в боевых действиях в Сирии неоднократно сообщалось в прессе. Источник своих сведений Стрелков не раскрывает.

Министерство обороны РФ утверждало, что российских военных в зоне авиаудара не было.